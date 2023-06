Environ 90 millions d'euros ont été dégagés pour 2023 pour encourager les citoyens à rénover leur logement, rappellent, dans un communiqué, les ministres wallons du Logement, Christophe Collignon, et de l'Energie, Philippe Henry.

"La rénovation du bâti en Wallonie représente un enjeu colossal et nous nous attelons à l'accélérer au travers de nombreux moyens, dont cette réforme du système de primes qui pourront rembourser jusqu'à 90% de la facture des travaux", a souligné ce dernier.

"Il était nécessaire d'améliorer la lisibilité et d'accentuer la simplification quant à l'octroi des primes pour plus d'efficacité .Le gouvernement wallon a fait du logement l'une de ses priorités durant cette législature. Après le logement public et son plan de rénovation, nous venons aujourd'hui avec un plan de rénovation pour les logements privés pour répondre concrètement à la crise énergétique", a ajouté Christophe Collignon.