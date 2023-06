La Belgique leader en Europe en termes de financement à la recherche et au développement

La moyenne européenne est de 2,15%. En Belgique, les dépenses totales de R&D pour la période 2001-2021 ont augmenté plus fortement que dans les autres pays; seule la Norvège (non membre de l'UE, mais bien de l'Association européenne de libre-échange, AELE) a connu une croissance plus forte, a ajouté M. Dermine. Selon lui, la croissance des dépenses se situe en outre principalement dans la seconde moitié de la période (2011-2021) et "pour cette période, aucun pays n'a connu une croissance comparable" à celle enregistrée en Belgique.

