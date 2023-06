Pourquoi la Bourse de Tokyo a retrouvé les faveurs des investisseurs

Un effet Warren Buffett ?

Mais cette année, la Bourse de Tokyo revient à la mode, notamment après des investissements effectués sur l’Archipel par le groupe Berkshire Hathaway dont on connaît mieux le cofondateur, Warren Buffett. Lorsque le milliardaire américain fait mouvement, il est souvent suivi par les investisseurs qui ont confiance en sa vision. Et depuis le 1er janvier, force est de constater que le flux de capitaux se poursuit vers le marché nippon dont l’indice phare affiche une avance de 27 %.

Ou une bulle spéculative ?

Ferait-on face à une nouvelle bulle spéculative, sachant que la Banque du Japon est la seule banque centrale importante à avoir maintenu ses taux directeurs au plus bas, soit à -0,10 % ? Pour Carl Vine, Co-Head of Asia Pacific Equity Investments chez M&G Investments, ce ne serait pas le cas. Dans une récente tribune, le gestionnaire qui s’est fait depuis 25 ans une spécialité des actions asiatiques, et plus particulièrement les japonaises, il y a même de fortes chances que le marché haussier ne soit que le début d’un long parcours très rentable du point de vue des investisseurs. Pour lui, en dépit de l’afflux constaté d’investisseurs étrangers sur la place japonaise, “les perspectives de hausse à long terme des entreprises japonaises ne sont pas pleinement appréciées et qu’il existe donc des opportunités intéressantes, en particulier pour les investisseurs actifs”. Sur le fond, Carl Vine estime que les entreprises japonaises sont entrées dans une phase de prises de décisions stratégiques axées sur la croissance bénéficiaire. Et cela, avec une vision sur un horizon de dix ans.

La politique du Premier ministre Fumio Kishida visant à donner le goût du risque boursier aux investisseurs japonais via des incitants fiscaux donne de bons résultats.

Générer plus de rendement

Comment générer du rendement au sein d’entreprises existant depuis des décennies ? Selon Carl Vine, il existe des leviers solides permettant de générer de la plus-value. “Les bilans japonais restent inondés d’actifs excédentaires sous la forme de fonds de roulement, de biens immobiliers, de liquidités nettes et d’autres éléments divers. Ce capital excédentaire est progressivement restitué aux actionnaires ou réinvesti pour générer des rendements plus élevés”, explique-t-il dans une note. Fondamentalement, le spécialiste de M&G Investments perçoit aussi le potentiel d’économies d’échelle lié aux consolidations sectorielles dans un paysage économique historiquement fragmenté. Cette évolution est selon lui largement soutenue par le monde politique japonais comme c’est le cas depuis les années '90.

Peut-on évaluer le rendement espéré des entreprises japonaises ? Selon Carl Vine, si l’on prend en compte la croissance des bénéfices, le versement des dividendes et les programmes de rachats d’actions propres, “on pourrait voir des rendements totaux composés annuels de l’ordre de 10 % au cours des cinq à dix prochaines années, et ce avant de tenir compte d’une augmentation potentielle de l’évaluation des actions”.

Et comment se porte l’économie ?

Au Japon, expliquait il y a peu dans une chronique Sam Perry, Senior Investment Manager chez Pictet Asset Management (Suisse), on commence à mesurer les impacts de la politique du Premier ministre Fumio Kishida en matière de revitalisation de l’économie au travers, ni plus ni moins que d’une “nouvelle forme de capitalisme”. Un programme lancé il y a un an et demi, visant à donner le goût du risque boursier aux investisseurs japonais, souvent âgés, et plutôt enclins à privilégier l’épargne. Pour ce faire, Fumio Kishida a opté pour des incitants fiscaux destinés à réorienter cette épargne estimée à quelque 15 000 milliards de dollars. En relançant les achats des locaux, cette politique aurait pour effet d’attirer à nouveau les investisseurs étrangers. Ce qui semble être le cas.