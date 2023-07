Dix milliards d’euros sur la table… pour quel résultat ? En Europe, malgré les fonds et les discours, l’économie circulaire n'avance pas

”Les pays, comme la Suède, le Danemark, cités généralement en exemple, font partie ici des mauvaises élèves”, avance-t-elle encore, sans oublier le Luxembourg, qui régresse fortement entre 2020 et 2021, passant d’un “taux de circularité” de 9,2 % à 3,8 %, soit le taux de matières réutilisées injectées dans l’économie. “Les Pays-Bas sont en première place, et la Belgique en seconde si l’on compare le pourcentage de circularité en 2021 (20,5 %)”, ajoute-t-elle.

. ©Cour des Comptes européenne

”Pourtant, beaucoup de financements ont été mis sur la table. Il y a 10 milliards d’euros qui ont été octroyés entre 2016 et 2020 !”, renchérit-elle, via les différents fonds et programmes (Horizon 2020, Feder, etc.) qui ont été versés aux entreprises et PME.

"La transition circulaire est hélas pratiquement au point mort dans les pays européens."

Vincent Bourgeais, l’attaché de presse de la Cour des comptes renchérit. “On constate que ces fonds ont été utilisés surtout pour gérer la production de déchets, mais pas pour les réduire ou développer la circularité”. Selon lui, il faudrait un meilleur contrôle de la part des autorités nationales.

Un objectif impossible ?

”Peu de signes jusqu’à présent montrent que l’UE avance véritablement sur la voie de l’économie circulaire”, pointe le rapport. Alors qu’il y a eu une évolution globale entre 2004 et 2011, il y a une stagnation depuis, et même une régression de 0,4 % entre 20 et 2021.

”Si l’UE veut devenir économe dans l’utilisation des ressources et réaliser les objectifs environnementaux de son Pacte vert, il est fondamental qu’elle maintienne la valeur des matières et réduise au minimum ses déchets”, précise encore Annemie Turtelboom.

Le rapport pointe également la question de l’obsolescence programmée. Si l’Union européenne a réglementé cette question pour éviter ces pratiques de la part des entreprises, “la Commission estime qu’il est impossible de contrôler”, techniquement, ce qui relève d’obsolescence programmée. En clair : un objet qui tombe en panne de manière précoce pour inciter les consommateurs à en racheter est en théorie interdit, mais on ne peut pas vraiment vérifier.

”On a mis 15 ans en Europe à imposer le chargeur universel, qui n’est pas encore d’application…”, avance également Vincent Bourgeais, estimant que l’Europe est clairement trop lente.

”L’action de l’UE n’a pas porté ses fruits et la transition circulaire est hélas pratiquement au point mort dans les pays européens”, poursuit Annemie Turtelboom, alors que la Cour des comptes alertait déjà quant aux insuffisances en matière de batteries électriques en Europe.

Recycler deux fois plus de matières cette décennie que lors de la précédente et renforcer la circularité de son économie ? “C’est très ambitieux”, avance encore Annemie Turtelboom. Qui n’hésite pas à dire que c’est quasiment un “pari impossible”, surtout si rien ne bouge concrètement.