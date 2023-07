État fédéral et Régions se disputent une ardoise de 1,8 milliard d’euros

À lire aussi

Vaccins, mais pas seulement

Régulièrement, la Cour des comptes épingle le fait que dans les comptes régionaux, il y a un certain retard dans la comptabilisation. Dans le paiement aussi, manifestement, même si du côté régional wallon, “on estime que c’est un peu simpliste et que cela va parfois dans l’autre sens – entendez que le fédéral n’est pas toujours prompt à honorer ses dépenses”. Côté wallon, on reconnaît cependant que la contribution plastique et un problème de calcul relatif à l’assurance maladie-invalidité (Inami) suite à la 6e reforme de l’État restent problématiques.

Renseignements pris, il y a effectivement plus que le dossier des vaccins. En ce qui concerne la contribution plastique, chaque pays de l’Union européenne doit verser une contribution à l’Europe en fonction de la quantité de déchets d’emballages plastiques non recyclés. “Le Conseil d’État suggère que les entités fédérées doivent payer cette somme, mais ils continuent de se détourner de leur responsabilité à cet égard”, nous explique-t-on du côté de la secrétaire d’État au Budget. Où l’on évoque également la clé de répartition de la vente aux enchères de la 5G. “Lors de la législature précédente, il y avait une répartition "plus ou moins 80-20" (fédéral – entités fédérées), ensuite il y a eu un mandat pour aller vers du "79-21", mais aujourd’hui les entités fédérées demandent une répartition "50-50" sur l’enveloppe de base et une répartition "35-65" sur les revenus additionnels, ce qui aurait un impact budgétaire négatif”.

Enfin, il n’y a pas d’accord sur la répartition de l’ETS (Emissions Trade System), le système d’échange de quotas d’émissions que l’Union a mis en place pour lutter contre le réchauffement climatique. Quelques gros dossiers donc… Pour lesquels, à ce jour, aucun comité de concertation n’est prévu.