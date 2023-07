Les surplus européens poussent les prix de l'électricité en-dessous de zéro en Belgique

Il s'agit des prix que les fournisseurs d'énergie et les grands consommateurs, tels que les entreprises à forte consommation d'énergie, ont payé hier/samedi pour l'électricité livrée aujourd'hui/dimanche ("day ahead"). À partir de 4 heures du matin, ils étaient négatifs et le resteront jusqu'à 19 heures, à l'exception de l'heure comprise entre 12 heures et 13 heures, où l'électricité est gratuite (0,00 euros). Le prix atteint un creux entre 15 et 16 heures, c'est à ce moment-là que les clients reçoivent jusqu'à 120 euros par mégawattheure qu'ils prélèvent sur le réseau. Par conséquent, le prix moyen pour l'ensemble de la journée est également négatif: -2,35 euros par mégawattheure.