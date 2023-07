La récupération des dettes bientôt dans les seules mains des huissiers ?

"C’est évidemment légitime qu’un créancier puisse obtenir le paiement de sa créance mais il ne faut pas abuser dans l’autre sens et sanctionner outre mesure le consommateur qui ne réussit pas à payer immédiatement", avertit Julie Frère, la porte-parole de Testachats.

Dans un communiqué de presse que La Libre a pu consulter en primeur, Testachats et plusieurs associations de lutte contre le surendettement, comme le Réseau belge de lutte contre la pauvreté, qualifient les mécanismes prévus dans l’avant-projet de "coquilles vides".

Un quasi-monopole des huissiers

Concrètement, la procédure prévoit que l’huissier de justice pourra désormais être mandaté par un créancier pour récupérer une créance à l’amiable. En cas d’échec, il pourra, toujours à la demande du créancier et sans passer par un juge de paix, entamer et mener une procédure digitale et ce, jusqu’à l’obtention d’un PV de non-contestation dont il se chargera de l’exécution forcée. En clair : les huissiers acquerraient ainsi un quasi-monopole sur le recouvrement des dettes de consommation.

"L’huissier se retrouve donc mandataire de justice", résume Julie Frère. "Ce serait donc exactement la même personne qui va envoyer les premiers rappels et qui, plutôt que de continuer la procédure de recouvrement amiable pour trouver des solutions afin d’honorer la dette, va très rapidement passer à une procédure judiciaire. Plutôt que d’avoir un jugement qui analyse vraiment en détail le bien-fondé de la demande et qui décide si oui ou non cette créance peut être récupérée par voie judiciaire, c’est l’huissier qui va s’occuper de tout le déroulement de la procédure. Le juge de paix, lui, va seulement faire un contrôle très factuel en fin de parcours."

Julie Frère observe par ailleurs "que les juges de paix qui sont en première ligne ne sont pas du tout favorables non plus à ce projet."

Spirale du surendettement

Le non-paiement de factures survient dans deux cas de figure principaux, explique la porte-parole de Testachats. Le premier est une négligence, par exemple parce qu’on n’est pas chez soi et qu’on n’a pas relevé le courrier. Le deuxième concerne des personnes qui font déjà face à des difficultés financières, qui doivent prioriser le paiement de leurs dettes "et à qui on va parfois imposer des frais complètement disproportionnés par rapport au dommage qui est causé au créancier. La dette initiale va donc gonfler et sera encore plus difficile à payer."

Certaines entreprises jouent-elles sciemment sur ces clauses pénales afin de gonfler leurs revenus ? Pour Julie Frère, il y a clairement un business de la dette. "Si la loi prévoit actuellement que l’entreprise peut demander la réparation du dommage causé par le non-paiement du débiteur, il y en a qui exagèrent complètement quant au montant demandé. Et ce n’est pas contrôlé." Testachats et toutes les organisations de terrain demandent donc en parallèle un encadrement des clauses pénales pour plafonner les sommes réclamées.