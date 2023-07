De Netflix à TikTok, comment le Tour de France tente de conquérir le cœur des plus jeunes

En effet, il n’aura échappé à personne que le Tour fait l’objet d’une nouvelle série Netflix lancée le 8 juin dernier. À la façon de "Drive to Survive" qui raconte les coulisses du championnat de Formule 1, "Tour de France : Au Cœur du Peloton" relève davantage d’un projet marketing que d’une série documentaire. Si elle n’a pas convaincu l’ancien champion de Belgique Wout van Aert, le patron du Tour témoigne sur le site de Télérama que lui "reçoit beaucoup plus de textos que d’habitude. Ça n’a pas de valeur de sondage, mais à l’évidence, ça veut dire quelque chose".

Choix de fournisseurs judicieux

L’année dernière, le Tour de France a comptabilisé plus de 172 millions de vues sur Internet, un chiffre en hausse de 48 % par rapport à 2021. C’est dans ce sens que la compétition a conclu un partenariat avec TikTok, qui rejoint pour la première fois le club restrictif des 20 fournisseurs officiels de l’événement. Une collaboration qui rend "extrêmement fière" l’application mobile très populaire auprès des jeunes utilisateurs.

De son côté, Julien Goupil, le directeur des médias chez Amaury Sport Organisation (l’A.S.O, organisateur du Tour), estime que "la singularité des contenus proposés par TikTok rencontre parfaitement l’ambition du Tour de France : faire rayonner l’épreuve partout, auprès de tous et avec le regard spontané et créatif de chacun." Avec plus de 10 millions de fans sur l’ensemble de ses réseaux sociaux, le Tour arrive déjà à toucher 684 millions d'internautes.

Toujours pour accroître sa visibilité auprès des plus jeunes, le Tour a effectué un autre choix stratégique de fournisseur en scellant un partenariat pour une durée de 4 ans avec la marque française de vêtements Jules. Celle-ci habille désormais plus de 300 officiels et membres de l’A.S.O. Avec une collection spéciale "Tour de France", l’enseigne est présente sur chaque étape, aux côtés de la mythique caravane Cochonou, pour exposer ses pièces de mode masculine.

Notons par ailleurs que le Tour de France cible même les tout-petits, avec le Journal de Mickey en tant que fournisseur média officiel.

Tous ces efforts marketing rendront-ils plus populaire la diffusion des 3 349 kilomètres de course ? Le bilan tombera après le dernier jour de la compétition, le 23 juillet prochain.