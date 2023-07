Du pire film au meilleur concert : voici les personnalités les plus marquantes de 2023, pour le moment…

Commençons par les salles sombres : le film qui a rapporté le plus d’argent est “Super Mario Bros.”, avec 573 milliards de dollars de recettes rien qu’aux États-Unis. A contrario, le film le moins performant est “Big Georges Foreman”, avec “seulement” 5 millions de dollars au box-office national.

Le film qui a reçu le plus de critiques positives est le long-métrage romantico-dramatique “Past Lives”, réalisé par la coréo-canadienne Celine Song. Il raconte les retrouvailles inopinées de deux amis d’enfance qui réfléchissent à leur relation et à leur propre vie.

La palme du film le moins bien critiqué, elle, revient à “Winnie l'ourson : Le sang et le miel”, film d’horreur réalisé par le britannique Rhys Frake-Waterfield. Dans ce film, Winnie et Porcinet, meurtriers sauvages, terrorisent un groupe de jeunes universitaires. Il comptabilise 5,2 millions de dollars au box-office mondial.

Sur l’écran des salons américains, c’est “Next Level Chef”, téléréalité animée par le chef Gordon Ramsey, qui est la série télévisée la plus regardée, avec 16,8 millions de téléspectateurs par épisode.

Le meilleur du divertissement

Dans un autre registre, le podcast le plus populaire est celui du libertarien Joe Rogan pour “Crime Junkie and The Daily”, notamment connu pour avoir fumé un joint avec Elon Musk lors d’un épisode dédié à l’entrepreneur.

Au cœur du divertissement, c’est le jeu vidéo “Legend Of Zelda : Tears Of The Kingdom” qui est déjà considéré comme le jeu de l’année par Forbes. Il a rapporté 850 millions de dollars… en seulement deux semaines après sa sortie.

Et dans l’événementiel ? La compétition automobile Indianapolis 500 serait considérée comme le plus grand événement sportif de la première moitié de 2023, avec 230 000 billets vendus. Les prix des tickets varient quant à eux entre 50 et 700 dollars.

Niveau culture, dans les librairies américaines, le best-seller est “Spare” du prince Harry. Le duc de Sussex y a vendu plus de 1,2 million de livres. Au niveau de la fiction, c’est le roman “Happy Place” d’Emily Henry qui porte la médaille, avec plus de 366 000 ventes.

Le musée le plus fréquenté est le Rijksmuseum d’Amsterdam, avec son exposition sur Johannes Vermeer qui a attiré plus de 650 000 visiteurs.

La plus grande musique

Le trophée du plus grand musicien est décerné au chanteur américain Morgan Wallen pour son album “One Thing At A Time” et pour son titre “Last Night”. Resté en première position pendant 12 semaines d’affilée, ce dernier bat de quatre semaines la revenge song de Miley Cyrus, “Flowers”.

Le plus grand concert de musique, lui, est décerné au groupe argentin “Los Fabulosos Cadillacs”, réalisé à Mexico devant 300 000 spectateurs. La tournée de concerts la plus fructueuse est celle de Taylor Swift, qui a empoché 300 millions de dollars de recettes.

Folie sur les réseaux sociaux

Le post Facebook le plus liké sur Facebook concerne… un chien qui a une nouvelle coupe. La vidéo, intitulée “Dog Gets A Sweet Fresh Cut”, a été “aimée” plus de 5,7 millions de fois.

Sur Twitter, c’est Elon Musk qui obtient le plus de “likes” (1,5 million) sur une publication. Le milliardaire, qui est suivi par 146 millions de personnes, vole ainsi la vedette à la chanteuse Rihanna, qui avait posté une photo de son fils, recueillant 1,3 million de “likes”.

Sur Instagram, le footballeur portugais Cristiano Ronaldo a le profil le plus suivi, avec plus de 593 millions d’abonnés. Pour rappel, ce dernier a signé avec l’Arabie saoudite contre un retour financier de 400 millions d’euros pour deux ans.

L’humoriste italien Khaby Lame, lui, est toujours le TikTokeur le plus suivi sur le réseau social chinois depuis juin 2022, comptabilisant 161 millions d’abonnés.

Qui fera mieux ? Rendez-vous en janvier 2024 pour le savoir.