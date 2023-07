Informaticiens et développeurs attaquent en justice la réforme des droits d’auteur de Van Peteghem

La réforme, approuvée en décembre, a pour objectif d’abolir le régime fiscal favorable permis par l’usage des droits d’auteur. Ces derniers sont surtout utilisés dans les fonctions créatives, ce qui comprend les développeurs de logiciels, de sites web, d’applications mobiles ou les concepteurs, rédacteurs et créateurs de contenu.

Pour boucler le budget fédéral, le ministre des Finances a ramené de cinq à un an la période de transition vers le nouveau régime fiscal plus restrictif. Une décision contestée par des entreprises spécialisées dans les logiciels, qui utilisent le dispositif fiscal pour offrir aux développeurs des conditions salariales attrayantes. En moyenne, la rémunération en droits d’auteur représente 21 % de la masse salariale, d’après la fédération des métiers du web Feweb.

Levée de boucliers

Si les libéraux francophones ont réussi à assouplir la réforme, en obtenant la garantie que cette loi n’exclue formellement aucun secteur, Vincent Van Peteghem a assuré que le champ d’application des droits d’auteur serait quand même dorénavant interprété de manière plus stricte. Une déclaration qui ne passe pas auprès de sept entreprises informatiques, représentées par les avocats Wouter Verhoeye (Argo Law) et Maxime Vermeesch (Techtax), et par quelque 70 développeurs de logiciels individuels qui ont répondu à l’appel de l’avocat Claude Katz.

L’un des plaignants est la société Peopleware, qui emploie 60 concepteurs de logiciels à Lier et à Hasselt. Interviewé par nos confrères de L’Echo, Werner Valgaeren, son CEO, estime que cette "nouvelle loi est discriminatoire. Désormais, deux développeurs qui travaillent ensemble sur un logiciel peuvent bénéficier d’un traitement fiscal différent".

La Cour constitutionnelle prendra-t-elle position ? En cas d’échec, l’avocat Wouter Verhoeye compte "lancer une procédure au civil, éventuellement jusqu’en Cassation", au risque de rester dans le flou pendant encore dix ans…

En réformant le droit d’auteur, le gouvernement fédéral espère gagner 112,5 millions de recettes en 2023 et 2024.