Pieds et poings liés à l'industrie fossile ? La Commission européenne avance pour sortir du Traité sur la Charte de l'Energie

"Il est temps pour l'Europe de se retirer de ce traité, et de mettre toute notre attention sur la construction d'un système énergétique efficace et compétitif qui promeut et protège les investissements dans les énergies renouvelables", a également déclaré Frans Timmermans, le vice-président exécutif pour le Green Deal.

Pourquoi serait-ce une avancée pour les Etats européens ?

En résumé, ce traité, signé en 1994 et ratifié par de nombreux pays en 1998, permettait de sécuriser les investissements dans l’énergie fossile à la sortie de la guerre froide et de donner confiance aux investisseurs privés. Le problème, c'est que le traité permet, à l’instar de ce que prévoyaient les accords économiques tels que le TTIP ou encore le CETA, aux entreprises qui s’estiment lésées par la politique de certains États, de les attaquer devant des tribunaux d’arbitrage privés via un mécanisme ISDS (Investor-state dispute settlement).

Le traité comprend même une “sunset clause” qui prévoit que l’État peut être poursuivi pendant 20 ans après son retrait, si retrait il y a. De quoi en décourager certains de sortir.

L'UE et les États membres ont demandé une modernisation de ce traité en 2018 et ont mené des négociations entre 2019 et 2022 pour l'aligner sur le droit européen, en adéquation avec les objectifs climats. En vain, puisque les Etats n'ont pas réussi à réunir la majorité nécessaire pour ratifier un traité modernisé.

La Commission tente donc désormais une sortie coordonnée de l'UE, d'Euratom et des Etats membres.

Affaire à suivre.