Voici le contenu de la nouvelle proposition de réforme des pensions

Allègement pour les périodes assimilées

Ce dimanche soir, une nouvelle proposition a été faite. Elle a fait l’objet d’un consensus entre la ministre des Pensions Karine Lalieux (et donc le PS) et le Premier ministre, qui la présentait donc ce dimanche soir en kern. Cette proposition, que contient-elle comme corrections ? D’abord, il y aura un plafonnement de la péréquation des pensions des fonctionnaires. Non pas de 0,5% comme cela figurait dans la proposition de mars, mais de 0,3%. « En base annuelle, le coût global de la péréquation ne dépassera pas 0,3 % de la masse des pensions des fonctionnaires », dit clairement la note que La Libre a pu se procurer. Ensuite, la contribution « Wijninckx » (cotisation sociale spéciale visant les primes payées dans le cadre des pensions complémentaires payées par les sociétés) voit son taux passer de 3 à 6 %. « La mesure est introduite à compter du 1/1/2028, conformément au stand-still demandé par les partenaires sociaux dans le cadre d’accords du 15/3/2023 », précise la note. Ce n’est pas tout : l’un des enjeux majeurs de ces discussions était de savoir comment calculer la durée de carrière effective de 30 ans pour avoir accès à la pension minimum. Autrement dit, quelles étaient les périodes assimilées (pour raisons de santé, privées, etc.) qui allaient pouvoir être comptabilisées comme travail effectif. « Dans le respect de l’accord de gouvernement, outre une durée minimale de 30 ans de carrière pour l’accès à la pension minimum, une condition de travail effectif de 20x250 jours (critère strict) et de 10x156 (critère souple) sur l’ensemble de la carrière (14040 jours) sera mise en place de manière transitoire et graduelle à partir de 2024 », disait l’accord de juillet 2022. Un accord a donc été trouvé entre le PS et le Premier pour présenter un allègement de la condition de travail effectif pour « écartement préventif du travail, repos de maternité converti, congé de paternité, congé d’adoption, congé parental d’accueil, congés thématiques, crédit-temps pour soins palliatifs (max. 2 mois par patient) et soins à un enfant de moins de 21 ans atteint de handicap et chômage temporaire ».

Enfin, il reste le plus important à préciser : l’impact budgétaire. Le train de mesures présenté ce dimanche soir en kern permet de réduite le coût des pensions de 0,481 % du PIB. Cette économie, précise la note, représente le surcoût du vieillissement durant cette législature, qui a augmenté de 0,4 % du PIB. Est-ce que cette nouvelle proposition passera ? Pas sûr. Sans doute quelques demandes de précisions seront-elles encore nécessaires... Mais cela semblait en bonne voie. A confirmer.