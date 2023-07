Le marché du livre a reculé de près de 4 % l’an dernier en FWB

Les bandes dessinées, en revanche, ont reculé de 3,3 %, même si elles conservent la première marche du podium acquise en 2021. À elles seules, les BD et la littérature générale représentent 44 % du marché du livre. Hormis la littérature générale, les livres dédiés au tourisme (+ 36,3 %) et les cartes et atlas (+ 35,7 %), tous les autres genres éditoriaux sont en repli. Les livres de loisirs et de vie pratique accusent la baisse la plus importante (-10,1 %), suivis de la littérature jeunesse (-6,3 %), des sciences humaines (-6,2 %) et des livres scolaires (-5,2 %). Certains d’entre eux restent toutefois au-dessus des résultats de 2020 (beaux-arts, jeunesse, loisirs/vie pratique, sciences humaines), précise l’ADEB.

Deux genres gagnants dans le numérique

Pour le secteur de l'édition, l'activité totale (papier, numérique et cession de droits) n'a que très légèrement baissé l'année dernière (-0,6 %, à 313,23 millions d'euros). "Ce bon résultat provient d'une nouvelle hausse marquée de l'édition numérique qui représente dorénavant 24 % de l'activité totale", se réjouit l'ADEB.

Par rapport à 2021, le numérique a ainsi enregistré une hausse de 5,2 millions d’euros. Toutefois seuls deux genres y contribuent : les sciences humaines (essentiellement juridiques) et l’édition scolaire (exclusivement en néerlandais).

L’édition papier en langue française, a, elle, baissé de 3,5 % (-6,3 millions d’euros), tirée vers le bas par le repli de l’exportation de BD (-5,8 millions d’euros). En 2022, le nombre de titres mis sur le marché a légèrement augmenté (10 559 titres, +5 %). (D’après Belga)