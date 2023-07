L’Europe va-t-elle enfin pouvoir libérer les fonds de la relance ?

À lire aussi

Pas de réforme de pensions, pas de fonds, avait-elle dit en substance. La donne vient de changer. Mais cela suffira-t-il ? “On peut être optimiste. La CE émettait quelques conditions : de mesures incitatives pour travailler plus longtemps, notamment ; c’est fait avec le bonus-pension. Elle demandait également des corrections de genre, étant entendu que les carrières des femmes restent moins bien valorisées, en termes de périodes assimilées. La Vivaldi s’est accordée là-dessus. Et puis, il y a le critère de la soutenabilité financière du régime des pensions. On fait un effort de 0,5 % du PIB, ce n’est pas rien”, poursuit Thomas Dermine. Qui ajoute que le symbole d’arrêt de la dégradation des surcoûts budgétaires liés au vieillissement de la population est important.

On attend aussi la Flandre

Certes, mais la CE attendait davantage une économie de 1 % du PIB. Il y aura donc du pain sur la planche après 2024. “Un autre symbole important c’est qu’on met une limite à la péréquation des fonctionnaires, qui était un tabou jusqu’ici”, ajoute cette source libérale. “En clair, ce sont surtout les fonctionnaires qui paient les mesures pension, et ce n’est pas illogique ; le système était d’un autre temps. La CE y sera sans doute sensible.” La Commission, après le dépôt de la demande officielle de versement de la première tranche fin septembre, aura deux mois pour statuer. “Cela va dans le bon sens”, relève cette autre source proche du dossier.

Un petit détail tout de même : la réforme des pensions n’était pas le seul point bloquant pour la Commission européenne. Il fallait aussi que le fichier UBO, qui recense les bénéficiaires réels des entreprises, afin de lutter contre l’évasion et la fraude fiscale, soit totalement opérationnel. Ce n’est pas encore totalement le cas. “Ici, on attend un déblocage venant de la Région flamande”, poursuit notre source. Comme quoi rien n’est jamais simple…"De toute façon, explique une autre source proche du dossier, c'est vendable à la Commission, même s'il faut rappeler que le surcoût du vieillissement est de l'ordre de 4 à 5% en fonction des années de référence. Il y aura matière à discussion. Mais la Commission ne dira mot pendant des mois là-dessus. Elle doit d'abord recevoir la demande de paiement. Ensuite, elle l'étudiera et demandera peut-être une prolongation du délai pour informations complémentaires.. Enfin, à mon avis, la question ne sera tranchée qu'au plus haut niveau, soit le collège des Commissaires, ou leurs chefs de cabinet, donc à la dernière minute..."