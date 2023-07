Quels motifs pour les futurs billets d'euros ? La BCE demande votre avis

Le design de cette nouvelle génération de billets, dont la circulation serait prévue pour la fin de la décennie, sera axé sur la modernité, avec pour but de parler à un maximum d'européens. Et la jeunesse en particulier. Pour aller dans ce sens, la Banque centrale a lancé, depuis ce lundi et jusque la fin du mois d'août, une enquête ouverte à tous les habitants de la zone euro afin qu'ils donnent leur avis sur la prochaine identité des billets. Avec sept concepts abstraits et concrets présélectionnés en guise de pistes à explorer : des oiseaux pour représenter la liberté et l’inspiration, la "culture européenne", les valeurs de l’Europe reflétées dans la nature, l’innovation, les mains dans le but d'incarner la construction européenne, "notre Europe, nous-mêmes" et les fleuves comme lien entre les pays . "Vingt ans après leur mise en circulation initiale, il est temps de revoir l’apparence de nos billets de banque, afin que les Européens de tous âges et de tous horizons puissent s’en sentir plus proches", indique Christine Lagarde, présidente de la BCE. "Nous tenons à ce que les Européens se reconnaissent dans le graphisme des billets en euros", c'est pourquoi "ils joueront un rôle actif dans la sélection du nouveau thème."

Lors de l’annonce du processus de changement de design pour les billets, fin 2021, certains grands noms européens comme Leonard de Vinci ou Simon Veil avait été évoquée pour remplacer les actuels arches, ponts et vitraux. Mais si cette option n'a plus été abordée depuis, cette piste n'est pas totalement fermée pour autant puisque ceux-ci pourraient être inclus dans la catégorie "culture européenne" ou "valeurs de l'Europe".

Une fois la consultation terminée, il faudra attendre l'année prochaine pour que la BCE approuve définitivement le choix des thèmes. Ensuite, un concours sera organisé pour le graphisme de ces nouveaux billets. La validation définitive de ceux-ci ne se