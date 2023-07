Signal d’alarme de la Cour des comptes européenne : “L’écosystème du sol va continuer à se dégrader”

Le dernier rapport de l’institution, gardienne des finances de l’UE, est très critique.

”Les auditeurs ont constaté que les normes de l’UE étaient souvent peu ambitieuses et que les États membres ne concentraient pas les financements sur les zones qui connaissent les problèmes de sol les plus urgents”, entame la Cour des comptes.

guillement "Notre signal d’alarme devrait inciter l’UE à réagir."

”Selon la meilleure estimation des auditeurs, la PAC (politique agricole commune, NdlR) a consacré entre 2014 et 2020 quelque 85 milliards d’euros à la santé des sols”, poursuit la Cour des comptes, qui pointe que “l’utilisation excessive d’engrais dans l’agriculture a un impact négatif sur la qualité de l’eau et sur la diversité de la flore et de la faune”.

Un appel pour une “meilleure utilisation des fonds”

”Le sol, qui est indispensable à la vie, n’est pas une ressource renouvelable”, déclare pour sa part Eva Lindström, membre de la Cour et responsable du rapport. “Notre signal d’alarme devrait inciter l’UE à réagir pour rétablir la bonne santé de nos sols. Nous devons penser aux générations futures”.

guillement "Les dérogations accordées à certaines exploitations agricoles limitent l'efficacité des restrictions concernant l'épandage d'effluents, entraînant une augmentation de la pollution des sols."

Le rapport cite également différentes études qui montrent que malgré les milliards mis sur la table, “l’écosystème du sol va continuer à se dégrader en raison de différents facteurs. Un quart environ des terres de l’UE présentent un taux d’érosion supérieur au seuil de durabilité recommandé, et la majorité des sols de l’Union risquent un appauvrissement de leur biodiversité. Le sol a besoin d’azote, un élément essentiel à la croissance des plantes. Un manque d’azote peut entraîner une dégradation des sols. À l’inverse, trop d’azote peut causer une pollution des eaux et une eutrophisation”. De plus, “les dérogations accordées à certaines exploitations agricoles limitent l’efficacité des restrictions concernant l’épandage d’effluents, entraînant une augmentation de la pollution des sols”, précise encore le rapport.

Les Pays-Bas sont le pays où les taux de pollution ont été les plus élevés de l’UE selon les statistiques disponibles les plus récentes.

La Cour des comptes appelle donc à une meilleure utilisation des fonds mis à disposition. Il en va de la sécurité alimentaire à venir, de la productivité des entreprises et agriculteurs et de la santé de tous.

”Une nouvelle directive sur la santé des sols a été proposée, et elle sera examinée par le Parlement européen et le Conseil de l’UE dans les mois à venir, dans l’objectif d’assurer une bonne santé des sols d'ici 2050”, termine la Cour des comptes.