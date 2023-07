Un bonus de pension de 22 645 euros net après trois années de travail supplémentaires : “Des mesures symboliquement importantes”

La Vivaldi a d’abord décidé de réintroduire un bonus de pension. Il s’agit d’un incitant financier à travailler plus longtemps, que le gouvernement Michel avait supprimé. Les personnes qui décident de travailler au-delà de la date à laquelle ils peuvent prendre leur pension anticipée percevront ce bonus de pension pour chaque année de travail supplémentaire (maximum trois). Le montant augmentera de façon non linéaire par année supplémentaire. Au bout de trois ans, il atteindra 22 645 euros net. À noter qu’il sera possible de prendre le bonus en un versement unique au moment de la pension, ce qui pourrait constituer un incitant plus grand que si le bonus est versé sous forme de rente mensuelle. En outre, un régime spécifique s’appliquera aux personnes ayant eu une carrière longue, pour lesquelles le bonus sera plus élevé et pourra dépasser 22 645 euros.

À lire aussi

Des économies réalisées chez les fonctionnaires

Ensuite, l’équipe De Croo a légèrement touché à la pension des fonctionnaires. La péréquation (le mécanisme par lequel la pension des fonctionnaires retraités suit le salaire des agents en activité) sera plafonnée : le coût global de la péréquation ne dépassera pas 0,3 % de la masse des pensions des fonctionnaires. À noter cependant que, pour les pensions les plus basses, la péréquation complète sera toujours appliquée. Cette seule mesure doit rapporter 0,39 % du PIB.

Par ailleurs, la contribution Wijninckx sur les pensions du deuxième pilier les plus élevées va augmenter. Le taux va passer de 3 % à 6 %, mais cette mesure ne sera appliquée qu’à partir de 2028, conformément à la demande de stand still sur les pensions complémentaires faite par les partenaires sociaux. Cette contribution Wijninckx porte uniquement sur les pensions complémentaires les plus élevées. Elle concerne 1 930 salariés et 830 dirigeants d'entreprise, précise le cabinet Lalieux.

”Un soubresaut d’un gouvernement qui n’est plus capable de réformer”

Enfin, alors que l’accord de l’été dernier introduisait une condition de travail effectif pour bénéficier d’une pension minimum, celui-ci prévoit d’ajouter de nouvelles périodes assimilées à du travail afin, entre autres, de mieux protéger les femmes qui ont généralement une carrière plus courte et plus hachée que les hommes. Sont concernés: le congé de naissance, le congé d’adoption, le congé d’écartement préventif du travail, le chômage temporaire et le congé de paternité. On notera par contre que la demande socialiste de permettre la pension anticipée à 60 ans avec 42 ans de carrière n'a pas été suivie.

Si les partis de la majorité fédérale ont salué un accord équilibré, l’opposition ne partage pas cet enthousiasme. Le PTB y voit “un accord pour économiser trois milliards sur les pensions” et la N-VA “un soubresaut d’un gouvernement qui n’est plus capable de réformer”. De son côté, la Fédération des entreprises de Belgique salue des mesures “symboliquement importantes” (bonus, péréquation) mais appelle de ses vœux, après les élections de 2024, “la réforme structurelle dont a réellement besoin notre système de pensions pour maintenir le coût du vieillissement à un niveau abordable”.

À lire aussi