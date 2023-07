Coût des pensions : le Bureau du Plan remet les pendules à l’heure

Comme de tradition, le Bureau fédéral du Plan, via le Comité d’études sur le vieillissement de la population, chiffre le coût des dépenses sociales à long terme. Et, on le sait, ce coût est croissant depuis belle lurette. Le nouveau rapport, qui ne tient pas compte des mesures récemment décidées par la Vivaldi, montre que le coût du vieillissement passe de 25,7 % du produit intérieur brut (PIB) en 2022 à un pic de 30,1 % en 2050, pour fléchir ensuite à 29,9 % en 2070. Soit une hausse du coût des dépenses (sociales, de santé et de pension) de 4,4 % du PIB sur cette période. Cet accroissement des dépenses fait suite à la hausse des dépenses de pensions et de soins de santé qui s’accroissent largement ; par contre, les dépenses de chômage et d’allocations familiales se réduisent, précise le rapport.