Le Parlement européen valide définitivement de nouvelles exigences d’efficacité énergétique : “Un vote bon pour le climat et mauvais pour Poutine”

Objet d’un accord déjà conclu en mars entre le Parlement et le Conseil européens, ce nouveau texte législatif, qui est en fait la troisième révision d’une directive adoptée en 2012, fixe les objectifs d’économie d’énergie à l’horizon 2030 dans l’Union européenne et il le fait en introduisant “pour la première fois” une dimension contraignante a souligné le rapporteur danois Niels Fuglsang (Socialistes&Démocrates).

L’objectif de ce texte est d’arriver à la réduction de la consommation d’énergie d’au moins 11,7 % dans l’Union d’ici 2030 (par rapport aux scénarios de référence de 2020).

À lire aussi

Deux jalons

Pour ce faire deux jalons sont d’ores et déjà fixés : chaque année jusque 2025, des économies d’énergie de 1,3 % devront être réalisées par chacun des États membres pour ensuite augmenter progressivement et atteindre 1,9 % en 2030, ce qui représente une augmentation moyenne de 1,5 % sur les sept prochaines années.

Sont ainsi réclamées des mesures appliquées au niveau local, régional et national dans différents secteurs, par exemple l’administration publique, le secteur du bâtiment, les entreprises, les centres de données etc. Les députés ont insisté sur le fait que le régime devrait notamment couvrir le secteur public qui sera tenu de réduire sa consommation de 1,9 % chaque année. Les États membres devront par ailleurs veiller à ce qu’au moins 3 % des bâtiments publics soient reconvertis chaque année en bâtiments à émissions d’énergie quasi nulles ou nulles.

L’accord établit également de nouvelles exigences pour l’efficacité des chauffages urbains.

À lire aussi

“Un vote bon pour le climat et mauvais pour Poutine”

Cette révision de la Directive “Efficacité énergétique” s’inscrit à la suite d’une première refonte adoptée en 2018 et d’une deuxième mouture mise en œuvre dans le cadre de l’adoption du Paquet Climat “Fit-for-55” visant à la réduction d’au moins 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.

La troisième version votée par le Parlement européen ce mardi, avant son adoption finale par le Conseil des ministres dans les prochaines semaines, répond à la volonté d’autonomie énergétique de l’Europe affirmée en mai 2022 dans le plan “RePowerEU” lui-même décidé après le début de la guerre en Ukraine et la mise en lumière de la dépendance de l’Europe par rapport au gaz russe.

À ce sujet, le rapporteur Fuglsang a déclaré que l’accord conclu entre le Parlement et le Conseil est “crucial pour ne plus dépendre des importations énergétiques russes à l’avenir et pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union. ” Il évoque “une grande victoire”, “un vote non seulement bon pour le climat mais mauvais pour Poutine”.

Pour l’eurodéputé belge Benoît Lutgen (“ Les Engagés”, Parti Populaire européen), la dimension contraignante de cette directive assortie d’un mécanisme robuste de suivi et de contrôle est une avancée importante. "Cependant, ajoute-t-il, il ne faudra pas négliger le volet “lutte contre la pauvreté énergétique” et prévoir au niveau national des moyens pour aider les plus faibles. Si de tels moyens ne sont pas mis en œuvre pour accompagner les propriétaires privés à atteindre ces objectifs, on serait face à une expropriation ou une dévalorisation des biens qui ne dit pas son nom. L’enjeu est social et concerne la propriété. Un règlement sans financement ne peut pas fonctionner sans risquer de broyer les plus faibles”.

À lire aussi

Coup de théâtre

Autre texte lié aux enjeux environnementaux soumis au vote du Parlement européen ce mardi, celui sur les “Règles sur les émissions industrielles” a fait l’objet d’un coup de théâtre dont s’est réjoui le Belge Benoît Lutgen, rapporteur du texte pour la commission Agriculture.

Comme pour la Directive “Efficacité énergétique”, il s’agissait de la révision d’une précédente directive visant à réduire la pollution occasionnée par les cimenteries, les incinérateurs, le secteur pétrolier etc. ainsi que par les installations agro-industrielles.

“Les élevages de porcs et de volailles avaient été intégrés déjà il y a 13 ans”, précise Benoît Lutgen qui s’en irrite, “mais cette fois la Commission européenne voulait élargir le champ d’action du texte au secteur bovin dès qu’un élevage dépasse 150 vaches laitières et abaisser le seuil de 750 à 300 pour les truies de 40 000 à 1000 pour les poules. En Wallonie, on serait passés de 81 fermes concernées par de nouvelles obligations à 2 100 entreprises ! ”

Pour l’eurodéputé, ce basculement était inenvisageable et il a déposé une série d’amendements portant sur l’exclusion du secteur bovin du champ d’application et réclamant un statu quo en ce qui concerne les porcs et les volailles.

À lire aussi

Expression d’un “ras-le-bol”

Tous sont passés ce qu’il n’avait osé espérer. “Le vote a été net”, souligne-t-il, en ajoutant que “pour la première fois, le Parlement a mis un stop au lieu de se montrer plus exigeant que la Commission”. Pour lui, cela prouve un “ras-le-bol”. “En édictant des normes pour l’agro-industrie, la Commission crée de facto des conditions qui condamnent une agriculture familiale et de petite taille incapable de faire face aux contraintes techniques, administratives et financières liées à de nouvelles obligations. ”

Et de pointer un “rapport de base” avec analyse d’échantillons de sol estimée à 10 000 euros, la mise en place de systèmes purifiant dont le coût pourrait monter à 80 000 euros ou bien encore la mise en place de “meilleures techniques environnementales disponibles” soumises à l’interprétation des autorités de contrôle.

Là encore, conclut Benoît Lutgen, il faut joindre les moyens aux objectifs environnementaux sous peine de “favoriser une agriculture démesurée au détriment d’exploitants plus proches de la nature. ”