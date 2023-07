Quand BlackRock relance le marché du bitcoin

Une tentative qui relance les appétits

Mais l’arrivée sur ce front d’un acteur aussi costaud que BlackRock laisse à penser que les juristes et les techniciens financiers du groupe ont peaufiné leur dossier afin de convaincre les limiers de la SEC. Dans la foulée, d’autres acteurs du monde financier américain ont relancé leurs propres demandes recalées par la SEC : le Wall Street Journal cite notamment Fidelity Investments, Cathie Wood’s Ark Investment Management, Invesco, WisdomTree, Bitwise Asset Management et Valkyrie. Quelques ETF sont pourtant déjà traités en Bourse, mais ils ne suivent pas le bitcoin en tant que sous-jacent en direct, mais sous forme de contrats à terme. Là, la SEC ne trouve rien à redire. Il y a un double contrôle : celui de l’émetteur, et celui des opérateurs sur les marchés à terme, tous agissant dans un cadre réglementé. Le risque n’est donc pris que par les émetteurs de contrats à terme.

Un cadre toujours flou

Les autres dossiers, recalés, l’ont été sur base des suspicions de manipulations de marché. Il y a quelques jours, des chercheurs du FMI (Fonds Monétaire International) rappelaient que 10 000 personnes détiendraient 25 % de la totalité des bitcoins, soit environ 150 milliards de dollars.

Par ailleurs, la SEC veut que les produits dérivés comme les ETF, portent sur des produits qui sont cotés sur un marché régulé, et opèrent sur base d’actifs eux-mêmes traités par des plateformes agréées. Un double contrôle, une fois encore. La proposition de BlackRock porterait donc sur la négociation de ses propres ETF cotés sur une Bourse américaine, et couverts par les actifs détenus par une plateforme reconnue, en l’occurrence, Coinbase.

Des partenaires dans le viseur

Cette dernière plateforme devrait à la fois répondre aux critères de plateforme agréée et réglementée, et disposer d’une stature “significative” pour lui permettre de donner à l’émetteur des ETF, BlackRock, la liquidité nécessaire aux opérations sur ses produits. Le Wall Street Journal note que Coinbase détiendrait 7 % du marché mondial des cryptoactifs, et que Binance en détiendrait 52 %. Mais si Coinbase est inquiétée par la SEC pour la violation de certaines règles, Binance est clairement dans son viseur, au point qu’une série de cadres de l’entreprise ont récemment quitté le navire. En Belgique, l’autorité des services financiers (FSMA) a d’ailleurs sommé il y a quelques jours la plateforme de cesser ses activités. Dans les deux cas, il y a là des circonstances propres à bloquer le dossier de BlackRock… pour un certain temps. Le Wall Street Journal signale à cet égard que la SEC dispose d’un délai de 240 jours pour statuer sur un dossier.