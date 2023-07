La “tuyauterie institutionnelle” améliore le déficit public belge de 2024, qui reste bien "rouge"

En termes chiffrés, cela donne ceci : le déficit de l’État fédéral (entité 1) reste stable, à 20,056 milliards d’euros (-3,5 % du PIB) en 2023 et s’améliore nettement pour 2024. Cette année-là, l’entité 1 enregistre un déficit de 16,59 milliards d’euros (-2,8 % du PIB), contre -3 % attendus. “En 2024, le solde de financement de l’entité I s’améliore de 2 653 millions EUR par rapport aux estimations faites dans le cadre du contrôle budgétaire (de mars, NdlR). Cette évolution s’explique principalement par les éléments suivants : la diminution des transferts vers les Communautés et Régions en 2024 pour 1,128 milliard d’euros, les impôts régionaux (+352 millions EUR), la réestimation de l’impôt des personnes physiques (IPP) régional sur la base des avances (+177 millions EUR), le passage de l’IPP régional sur base des avances vers la méthodologie SEC (+215 millions EUR, la révision des paramètres 2023 et 2024 (+134 millions EUR) et la révision de la contribution RNB (+1,149 milliard d’euros, représentant donc un moindre transfert de la Belgique vers le budget de l’UE)”, peut-on lire dans le rapport des experts.

Bref, en grande partie de la “tuyauterie institutionnelle” à la base de cette amélioration pour cette année “électorale”…

Mais un autre angle d’attaque permet d’affiner le diagnostic. Cette fois en comparant 2024 par rapport à 2023. Sur un an, et sur la base des ajustements réalisés par le Comité de monitoring, l’amélioration du solde structurel est de 4,940 milliards d’euros, soit 1 point de pourcentage du PIB ! Cette amélioration du déficit, expliquent les experts du Comité de monitoring, “est due en grande partie à la forte croissance des recettes fiscales (+6,6 % ou 9 692 millions d’euros). Toutefois, cette augmentation est tempérée par une forte baisse des recettes non fiscales (25,0 % ou -1 644 millions d'euros) due, entre autres, à l’élimination de certaines recettes exceptionnelles, ainsi qu’à une forte augmentation des charges d’intérêt (+16,8 % ou 1 456 millions d’euros)”. Et d’ajouter : “Il convient de noter qu’en raison de l’utilisation de la rubrique 'mesures non distribuées' au niveau de l’Entité I, il ne s’agit en fait que d’un résultat partiel pour le gouvernement fédéral”. Bref, tout cela reste incertain, et nécessitera de toute façon des mesures correctrices importantes.

C’est dans ce sens que la secrétaire d’État au Budget Alexia Bertrand (Open VLD) a réagi : “Le rapport du comité de monitoring confirme que nous sommes en 2023 sur la bonne voie par rapport au contrôle budgétaire de mars. 2024 s’annonce même meilleure que prévu. Le déficit budgétaire de l’Entité I (Pouvoir fédéral et Sécurité sociale) serait inférieur d’environ 3,5 milliards aux estimations de mars. De plus, cela ne tient pas encore compte de l’effort supplémentaire de 0,2 % du PIB auquel le gouvernement fédéral s’est engagé vis-à-vis de l’Europe en avril et de l’accord récent sur la réforme des pensions. À partir de 2025, on observe cependant une nette détérioration des déficits, surtout au niveau fédéral. Cela signifie que des réformes restent nécessaires. Nous ne devons pas perdre de vue notre ambition de ramener le déficit global sous la barre des 3 % d’ici 2026”.