Zoom : Tesla, beau, alléchant, mais très cher

Valorisation volatile

Suite à cette correction, la valorisation était retombée sur des niveaux raisonnables (autour de 25 fois le bénéfice net par action attendu pour 2024) au début 2023, mais cette fenêtre d’opportunité a été de courte durée. Le titre a déjà pratiquement triplé de valeur durant le premier semestre, et la valorisation est remontée à près de 60 fois le bénéfice attendu pour l’année prochaine avec une capitalisation boursière qui approche des 900 milliards de dollars.

Le consensus reste partagé entre les optimistes (18), les neutres (19) et les pessimistes (6), avec un objectif moyen (219 dollars) largement en dessous du cours, mais qui s’est à nouveau orienté à la hausse depuis le mois de mai. Ce mercredi 19 juillet, le groupe d’Elon Musk publiera ses nouveaux chiffres trimestriels.

Tesla a déjà communiqué ses chiffres de vente au début juin, soit 479 700 voitures produites au deuxième trimestre, un nombre à comparer à 440 808 voitures durant le premier trimestre et à 258 580 voitures durant le trimestre comparable de 2022. La trajectoire de croissance reste donc bien en place, mais le marché sera plus particulièrement attentif aux commentaires sur la rentabilité qui est attendue en recul sur l’exercice 2023 en raison des investissements importants prévus (notamment en Inde) et des baisses de prix pour faire face à la concurrence des groupes chinois (XPeng et Nio).

Retour sur Unitedhealth

Après un début de semaine hésitant, Unitedhealth évoqué dans ces colonnes la semaine passée, était en hausse de 7 % durant la séance de vendredi suite à la publication d’excellents chiffres pour le deuxième trimestre de 2023. Le bénéfice opérationnel a progressé de 13 % durant cette période, ce qui a poussé la direction à (légèrement) relever la fourchette de son objectif pour la croissance du bénéfice par action pour l’exercice 2023.