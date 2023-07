Bourse de Bruxelles : Argenx fait exploser l’indice Bel 20

À lire aussi

Argenx a pu montrer des résultats probants de ce traitement au terme d’une étude. Et ce n’est sans doute là qu’un premier pas, cette molécule pouvant apparemment être utilisée dans d’autres cas, après les tests d’usage. Ces succès dissipent évidemment une part du risque lié aux développements de ces traitements.

Une influence mathématique

De quoi doper l’indice Bel 20, celui-ci sortant du lot dans une ambiance boursière européenne morose en raison des nouvelles déprimantes sur la croissance de l’économie chinoise ? Sur le papier, alors que les autres indices boursiers ont reculé de 0,40 % à 1 % lundi, le Bel 20 caracole littéralement en terminant en hausse de 3,42 %. C’est que, mathématiquement, lorsqu’une action qui pèse 10 % de l’indice termine an hausse de 31,02 %, l’indice grimpe potentiellement de 3 % sauf si d’autres composants importants reculent simultanément. Ici, la flambée des actions Argenx a produit ses effets sans frein, et a aussi dopé les cours d’autres valeurs biotech, très représentées à la Bourse de Bruxelles. Et notamment Galapagos qui a bondi de 1,9 % ce lundi et qui fait également partie de l’indice Bel 20. Les investisseurs qui avaient ramassé des actions Argenx il y a 5 ans en acceptant une solide dose de risque, doivent se frotter les mains : leur magot a pris pratiquement 480 % depuis.