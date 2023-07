Georges Gilkinet sur l'interdiction controversée des vols de nuit : “Ça aurait été plus confortable de s’endormir sur le dossier”

guillement "Je sais que la proposition n'allait pas passer facilement. Mais elle est nécessaire."

”Je ne m’offusque pas… Il faut bien que quelque chose se passe. Il y a une série de condamnations dont l’État fait l’objet pour ces nuisances liées aux vols de nuits. Cela représente 28 millions d’euros de pertes. Je sais que la proposition n’allait pas passer facilement. Mais elle est nécessaire”, renchérit-il, affirmant que les vols de nuits, qui représentent 15 % du trafic, sont les plus bruyants “car ce sont de vieux coucous”. Ce qui est le cas en particulier pour les vols cargos (transport de marchandises), qui font souvent appel à des avions plus anciens.

”Je ne suis pas contre l’activité économique, mais il faut un changement de modèle. Sans être naïf mais sans être aveugle non plus aux coûts que ces nuisances représentent pour l’économie. Ça aurait été confortable de s’endormir sur ce dossier, mais je ne suis pas là pour me tourner les pouces”, poursuit le ministre.

Taper dans la fourmilière ?

Pour lui, la question des quotas count (quota maximum de bruit par tranche horaire) est déjà un point à aborder. Mais l’interdiction des vols de nuit doit être posée, alors que des aéroports comme Francfort en Allemagne, Orly en France ou Schiphol à Amsterdam le font déjà ou sont en passe de le faire. “Une question plus philosophique sur le type de consommation que nous voulons se pose aussi.” George Gilkinet fait référence à la rapidité de la livraison des biens achetés en ligne, rapidité rendue possible grâce au secteur aérien.

”Que la Sonaca et autres améliorent les avions et réduisent leur consommation est une excellente chose. Mais le shift vers le train et la réduction des vols courts sont des dossiers sur lesquels on a déjà avancé et il faut continuer”, lâche-t-il.

”Tout ça est connu, c’est inscrit dans la note de politique générale. C’est une proposition d’arrêté ministériel, le débat est ouvert. Un intercabinet est prévu ce mercredi d’ailleurs”, termine-t-il.

Et, précisons que dans la présentation du ministre faite le 14 juillet, il est prévu des exceptions pour le transport de membres de gouvernement, de familles royales, de chef d’État, de commissaires européens, ainsi que pour les missions militaires, de police ou lors de circonstances exceptionnelles.