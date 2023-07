Fiona Scott Morton: une nomination vraiment problématique ?

À lire aussi

Son retrait “était la meilleure des solutions”

Et pour cause : sa nomination n’a pas manqué de faire réagir certains commissaires européens et surtout le président français Emmanuel Macron, qui a épinglé le CV de l’économiste en mettant en avant les risques de conflits d’intérêts et d’ingérence américaine - lui qui s'était pourtant fait épingler par le passé pour ses recours au cabinet de conseil américain McKinsey. Le président français déplore également que si "aucun chercheur (européen) de ce niveau" ne peut être recruté par la Commission, "ça veut dire que nous avons un très grand problème avec tous les systèmes académiques européens”.

"Compte tenu de la controverse suscitée par le choix d'un non-Européen pour occuper ce poste et de l'importance pour la direction générale d'avoir le plein soutien de l'UE, j'ai décidé que la meilleure solution était que je me retire", a expliqué l'Américaine dans une lettre adressée à Margrethe Vestager, la vice-présidente de la Commission et commissaire à la Concurrence. Celle-ci a accueilli la nouvelle "avec regret". D'autres avec soulagement. “C’était la meilleure des solutions”, commente une source européenne.

Des suspicions dès le début

Dès le 2 mai 2023, un groupe d’ONG de lutte contre les concentrations d’entreprises, de contrôle des lobbys et de protection de la transparence, dont font partie Balanced Economy Project et LobbyControl, avait déjà interpellé la Commission dans une lettre ouverte sur des risques potentiels liés à Fiona Scott Morton.

Le groupe d’ONG pointait déjà du doigt “les conflits d’intérêts, les aspects inhabituels de la procédure de nomination de Fiona Scott Morton et le fait que ses avis reflétaient une approche dépassée de la lutte contre les concentrations excessives de pouvoir économique, qui n’était plus suffisante pour garantir la protection des consommateurs, des entreprises et des citoyens.”

Un CV impressionnant

Ce lundi, un groupe d’économistes avait défendu l’Américaine en recommandant à la Commission de “recruter les meilleurs collaborateurs possibles au service des citoyens européens, indépendamment de leur nationalité”. Une source européenne souligne cependant que “ce n’était pas juste une Américaine. On parle quand même de quelqu’un qui a travaillé au ministère de la Justice américaine.” Fiona Scott Morton est en effet passée par l’administration Obama.

Contacté, Balazs Ujvari, porte-parole de la Commission, a indiqué qu'un "nouvel avis de vacance pour le poste sera publié en temps utile" et qu'une "nouvelle procédure de sélection" sera ensuite organisée. Il y a fort à parier que les critères seront modifiés, de sorte à réserver le job à un candidat européen et éviter une nouvelle levée de boucliers.