Catastrophes naturelles : le plafond d’intervention des assurances relevé à 1,6 milliard d'euros, quel impact sur votre prime ?

Actuellement, la loi prévoit que chaque entreprise d’assurance doit intervenir à 45 % des encaissements de primes de l’année précédente. Cela représente donc environ 400 millions d’euros, alors que les dégâts des inondations de juillet 2021 s’élevaient à 2,57 milliards d’euros.

À lire aussi

Le ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne (PS) a donc décidé de réagir et d’anticiper ses coûts dans le cas d’une nouvelle catastrophe. “J’ai vécu ces moments de sidération, d’entraide et d’espoir dans la population. Mais j’ai vu aussi des personnes – qui n’avaient plus de maison – contraintes de négocier avec leur assureur pendant des mois. Si un tel épisode catastrophique était amené à se reproduire demain, je veux que le citoyen soit totalement indemnisé”, explique le ministre fédéral.

Le gouvernement fédéral s’est donc penché sur un projet de réforme de la loi sur les catastrophes naturelles, appelé “catnat”. À partir de 2024, le plafond d’intervention des assureurs sera donc porté à 1,6 milliard d’euros. Une multiplication par quatre par rapport au système actuel.

La responsabilité de l’indemnisation sera donc davantage sur les assureurs. Avec cette nouvelle mesure, les primes risqueraient de monter drastiquement, même si “selon la BNB, l’impact sera limité à une hausse des primes de 1,26 %. Cette hausse est modérée car il est tenu compte de la capacité du secteur à trouver des couvertures de réassurance. Le coût pourrait même être plus faible étant donné que l’on réduit l’incertitude dans laquelle était plongé le secteur jusqu’ici. Cela devrait diminuer le prix de la réassurance pour le secteur, et ainsi limiter la hausse des primes pour les citoyens”, indique le communiqué.

À lire aussi

En plus de cette augmentation du plafond, d’autres pistes doivent encore être explorées, “pour définir l’intervention des assureurs et des pouvoirs publics au-dessus de ce montant, sans mettre en difficulté les petits assureurs et en évitant toute augmentation inconsidérée des primes.”

Pour Assuralia, "ce n'est pas viable"

Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurances, est "déçue" de la décision du ministre de l'Économie Pierre-Yves Dermagne. En effet, l'augmentation du plafond implique que les assureurs devront prendre plus de responsabilités pour indemniser leurs assurés après une catastrophe majeure.

Ceci n'est pas conforme à la proposition d'Assuralia qui suggérait de répartir la charge en trois tranches entre le secteur de l'assurance et les gouvernements régionaux et fédéral. Cette proposition devait permettre au secteur de l'assurance "d'assurer des montants plus importants et de faire face à des catastrophes naturelles majeures", a déclaré le porte-parole Peter Wiels.

L'union professionnelle estime que cette décision "n'est pas viable" et regrette qu'il n'y ait "pas encore de solidarité". Elle demande donc aux autorités régionales de "prendre encore une partie de la responsabilité financière pour que ce type de catastrophe naturelle soit traité dans les meilleures conditions".

Dans le cas contraire, Assuralia craint le "chaos" lors d'une prochaine catastrophe naturelle, si les assureurs doivent d'abord calculer l'impact financier total de la catastrophe.