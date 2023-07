Pourquoi le futur démembrement d’Electrabel inquiète : “Dans le nucléaire, tout coûte toujours plus cher”

Cette lourde responsabilité a longtemps fait craindre à l’État belge qu’Electrabel soit progressivement vidé de sa substance par Engie. On se rappelle du plan Bianca, dont l’objectif était de mettre les actifs nucléaires belges dans une sorte de “bad bank”. Le but du groupe français était de ne plus être exposé à l’envolée des coûts du passif nucléaire en Belgique. En effet, Engie n’aime pas que sa filiale Electrabel doive, tous les trois ans, ajouter des milliards d’euros dans le pot des provisions nucléaires.

La solidité d’Electrabel un peu moins cruciale

L’accord du 29 juin, sur la prolongation de Doel 4 et Tihange 3, a rendu la solidité à long terme d’Electrabel un peu moins cruciale. En effet, le deal prévoit que l’énergéticien versera 15 milliards d’euros, une bonne fois pour toutes, pour la gestion de ses déchets nucléaires. Si cette somme s’avérait insuffisante, l’État belge ne pourrait pas réclamer le surplus à Electrabel. Il n’est donc plus indispensable, du point du financement des déchets nucléaires, qu’Electrabel survive jusqu’en 2135, année de fermeture estimée du dépôt géologique des déchets nucléaires.

La responsabilité du démantèlement reste chez Electrabel

Néanmoins, la solidité d’Electrabel reste primordiale, à moyen terme. En effet, Electrabel restera garant du financement du démantèlement des centrales. Or ce chantier est censé s’achever en 2050 (ou plus tard, en cas de nouvelle prolongation de Doel 4 et Tihange 3). D’ici là, Electrabel devra avoir les reins suffisamment solides pour financer une éventuelle augmentation des coûts de démantèlement des centrales de Doel et Tihange.

C’est pour cette raison que plusieurs observateurs surveillent attentivement la valeur des actifs qui intégreront NuclearCo, le futur nouveau Electrabel. Le deal du 29 juin prévoit, en effet, qu’une entité appelée NuclearCo reprenne les actifs européens d’Electrabel, ainsi que les cinq réacteurs (sur sept) en démantèlement. En outre, il est prévu que l’entité juridique NuclearCo sera garante du financement du démantèlement des centrales nucléaires. Il est donc crucial que NuclearCo puisse sortir quelques milliards de plus, en cas d’envolée des coûts de démantèlement. “Dans le nucléaire, on est certain d’une chose, commente une source : Cela coûte toujours plus cher que prévu”.

Il semble acquis que le nouvel Electrabel (NuclearCo) perdra ses actifs non-européens (voir plus loin). Mais, selon nos informations, la Vivaldi et Engie discutent encore de la définition des actifs européens qui resteront dans le giron du nouvel Electrabel. Parmi les actifs européens actuels d’Electrabel, il y a des centrales à gaz en Belgique, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas ; du renouvelable dans plusieurs pays européens ; la centrale de pompage-turbinage de Coo ; la fourniture de gaz et d’électricité… Mais les actifs financiers internationaux, logés dans une structure européenne, pourront-ils rester dans Electrabel ? Tout n’est pas encore clair à ce niveau.

Il faudra donc analyser si les actifs européens précités permettent d’atteindre une surface financière suffisante. Selon certaines sources, le nouvel Electrabel devra garder quelques milliards d’actifs sous le coude pour faire face à une éventuelle hausse des coûts de démantèlement. Un seul milliard ou quelques centaines de millions d’euros d’actifs, cela ne serait pas suffisant. Réponse d’ici fin juillet, avec la signature de l’accord définitif entre Engie et la Vivaldi.

Exit les actifs internationaux

On l’a dit plus haut, la perte des actifs non-européens d’Electrabel semble acquise. Avec quel impact sur la surface financière du nouvel Electrabel (NuclearCo) ? Les comptes annuels d’Electrabel SA montrent que, fin 2022, l’entreprise belge avait des participations dans des sociétés affiliées pour la coquette somme de 35,282 milliards d’euros.

Or une partie significative de ces actifs est localisée hors d’Europe et devrait donc quitter le giron du nouvel Electrabel. Ainsi, International Power, acquis en 2012, représente aujourd’hui 53,4 % de la valeur des participations d’Electrabel SA dans des sociétés liées. Or International Power dispose majoritairement d’actifs en dehors de l’Europe : des centrales thermiques à Singapour, au Brésil, en Australie, à Porto Rico, au Chili, au Mexique, au Pérou, au Moyen-Orient et au Maroc. Au niveau des énergies renouvelables, International Power est présent au Brésil, au Canada, au Chili, au Mexique, en Afrique du Sud, en Australie, en Indonésie et au Maroc. La filiale d’Electrabel possède aussi des activités de vente de gaz naturel et d’électricité en Australie et au Mexique. Bref, tous ces actifs non-Européens seront bientôt “libérés” et devraient quitter le giron du nouvel Electrabel. Dans ce cas, ils ne pourront plus servir de garantie au financement du démantèlement des centrales nucléaires belges.

Pourquoi tant d’actifs internationaux dans Electrabel?

Historiquement, c’est Tractebel qui a développé des actifs internationaux, notamment des centrales hydroélectriques au Brésil. Par le passé, Electrabel a fusionné avec Tractebel, ce qui explique que ces actifs sont encore aujourd’hui logés dans Electrabel SA.

En ce qui concerne International Power, la raison est différente. Lors du rachat d’International Power par le groupe GDF Suez (aujourd’hui Engie) en 2012, aucun communiqué de presse n’a mentionné le rôle d’Electrabel. C’est pourtant la filiale belge qui a réalisé l’acquisition. “C’est là qu’il y avait des milliards de cash et c’est pour cela qu’Engie est passé par Electrabel pour acheter International Power”, explique une source. Tout cela pourrait aussi quitter le giron de l’entreprise belge…