Voyage en train ou en avion ? Greenpeace a calculé la différence de prix

Greenpeace a pour cela analysé 112 trajets reliant des grandes villes européennes. Des capitales, mais aussi des villes d’une certaine importance où affluent les voyageurs distantes de moins de 1 500 kilomètres. “Nous avons regardé les prix à neuf moments différents. Trois jours à court terme (quelques jours avant le départ), trois jours à moyen terme (un mois à l’avance) et trois jours à long terme (trois mois). Cela nous permet d’éviter le côté aléatoire des tarifs dynamiques des compagnies aériennes. Et aussi de voir si le train peut s’avérer plus avantageux selon les délais de réservation”, explique Lorelei Limousin, chargée de campagne pour Greenpeace Europe, qui a participé à l’étude. La période d’analyse s’étend du mois d’avril dernier à la semaine dernière.

Plus cher et plus long

Il ressort de l’analyse que pour 79 trajets sur les 112 analysées, le train demeure plus cher que l’avion. Avec des cas qui montrent à quel point la route est encore longue pour résorber l’écart entre les deux moyens de transport : relier Londres à Barcelone coûtera jusqu’à 30 fois plus cher si l’on choisit le rail.

Le comparatif effectué par l’ONG s’est concentré sur le critère du prix. Mais la durée ou le confort de trajet peuvent aussi intervenir. Car traverser l’Europe en train impose souvent de nombreux changements de convoi et une multiplication de billets selon les territoires traversés. Seuls 23 trajets sont moins chers en train qu’en avion, selon le comparatif effectué par Greenpeace. Mais “seuls la moitié d’entre eux sont décents, les autres présentent une très mauvaise ou très lente liaison ferroviaire”, précise le rapport. À noter que 16 de ces 23 routes où le train est plus avantageux ne bénéficient pas d’une liaison aérienne low cost.

Concernant la Belgique, le rapport indique que Bruxelles (la seule ville belge étudiée dans l’analyse) peut être reliée avec la majorité des grandes villes d’Europe en avion comme en train. Comme pour la plupart des pays européens, ce sont les compagnies low cost qui offrent les trajets les meilleur marché. Ainsi, il coûtera moins cher au voyageur d’opter pour l’avion s’il souhaite se rendre à Bratislava le jour où Ryanair vole. Mais lorsqu’il faut prendre une compagnie nationale, le train peut s’avérer plus concurrentiel. À l’inverse, la liaison ferroviaire Bruxelles-Madrid offre l’un des plus mauvais ratios puisqu’elle est jusqu’à quinze fois plus chère que son équivalent par les airs.

Un ticket climat européen

”79% des trajets les moins onéreux en avion sont fournis par des compagnies low cost. Or ce sont elles qui ont une responsabilité dans les prix si bas de l’aérien, à cause d’une stratégie tarifaire agressive ou inéquitable. Si on trouve aujourd’hui des billets d’avion à 10 euros, c’est parce que les travailleurs et les contribuables en paient le prix. Le transport aérien bénéficie d’avantages fiscaux qui se chiffrent en dizaines de milliards d’euros, à l’instar de l’exemption de la taxation du kérosène, l’exemption de TVA sur les billets d’avion ou encore les nombreux subsides offerts par les pays aux aéroports et aux compagnies aériennes. Or si on veut que le train soit l’option la moins chère, il faut à tout prix renverser la tendance”, défend Lorelei Limousin. Et Greenpeace de plaider en faveur de mesures incitatives, à l’instar d’un “ticket climat” à l’échelle européenne. “Supprimer les subventions à l’aérien ou mettre en place des taxes qui tiennent compte de l’impact climatique de l’aérien générerait des ressources qui permettraient de mettre en place des tickets climats ou même des investissements qui développeraient l’infrastructure”.

Bruxelles-Vienne : depuis 2019, la compagnie autrichienne OBB relie Bruxelles à Vienne via le train de nuit trois fois par semaine. Si cette offre connaît une popularité certaine, elle demeure bien plus chère que l’avion. Ryanair relie les deux capitales à partir de 15,75 euros. Pour un ticket de train de nuit, il faut compter entre 111,9 et 149,7 euros et dix heures de trajet.

Bruxelles-Zurich : seules les compagnies nationales effectuent la liaison aérienne entre les deux villes. Et ce moyen de transport reste le plus avantageux (financièrement) pour les réservations à moyen et à court terme même si, pour ces dernières, il faut prévoit une escale par Majorque, l’île grecque de Kos ou Varsovie. Mais en cas de réservation bien à l’avance, le train peut s’avérer le plus concurrentiel. Il faut toutefois compter plus de six heures de trajet. Comptez 157 kg d’émission de gaz à effets de serres par personne pour l’avion, contre presque rien pour le train puisque celui-ci circule principalement aux énergies renouvelables sur cette liaison, d’après Greenpeace.

Bruxelles-Londres : Il n’y a pas de vol low-cost entre Londres et Bruxelles. Pour voler au moins cher, il faudra passer par Dublin ou Copenhague. Ça coûte peu (à partir de 36,83 euros), mais ça prend plus de temps. À l’inverse, l’Eurostar relie les deux capitales en deux bonnes heures, mais le billet coûte en moyenne cent euros par trajet. L’option train émet en outre 92 % d’émissions de CO2 en moins que son équivalent par les airs.