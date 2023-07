L'économie de la zone euro a ralenti sensiblement en juillet : "Cela devrait continuer à se contracter dans les mois à venir”

C’est l’industrie manufacturière qui pèse sur l’indice, dans un contexte d’inflation élevée et de baisse de la demande, avec un score de 42,7. Il s’agit du niveau le plus bas depuis trois ans, alors que la pandémie de coronavirus venait de frapper. Le secteur des services continue de croître, mais plus lentement qu’au début de l’année. L’indice PMI s’est établi à 51,1, soit le niveau le plus bas depuis six mois.

Tendance installée

“L’économie de la zone euro devrait continuer à se contracter dans les mois à venir”, a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef de la Hamburg Commercial Bank. Le malaise dans l’industrie manufacturière se poursuivra au second semestre 2023, souligne-t-il, tandis que “le secteur des services continue de perdre de la vitesse”. La Hamburg Commercial Bank a collaboré à l’enquête PMI.

En France (PMI de 46,6), l’économie a connu la plus forte contraction depuis plus de deux ans et demi. Quant à l’Allemagne (48,3), il s’agit du niveau le plus bas depuis huit mois, tandis que le mois de juin (50,6) a tout de même connu une légère augmentation. Au Royaume-Uni, la croissance se maintient à 50,7, mais la situation se détériore là aussi. Le secteur des services (51,5) compense la contraction de l’industrie manufacturière (45,0).