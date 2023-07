Tourisme et réchauffement climatique : "Il faut allonger les saisons et revaloriser les vacances à la montagne l’été"

Le tourisme est-il contraint de s’adapter lui aussi au changement climatique et comment ?

Comme toute activité humaine, le tourisme doit s’adapter au changement climatique. Depuis le XIXe siècle, le secteur s’assied sur un paradoxe : il vit de la qualité de l’environnement mais la transforme et la détruit. Cette dynamique est apparue dans les années 50 avec le «tourisme de masse». Aujourd’hui, le réchauffement du climat agit comme un révélateur car ces effets se font plus que jamais sentir sur les touristes. Il faut donc pouvoir répondre à leurs attentes.

Depuis sa genèse, le secteur a toujours su s’adapter. Aujourd’hui il doit répondre à deux problématiques : comment survivre à court et moyen terme tout en limitant ses effets néfastes à long terme. Si l’adaptation immédiate est du ressort des stations touristiques et de leurs réseaux d’acteurs qui englobent les collectivités locales, l’Etat doit être partie prenante de la réflexion sur le temps long, notamment en légiférant. Elle ne doit pas se limiter aux seuls enjeux économiques mais intégrer des composantes sociales, culturelles et environnementales. Evidemment, ce n’est pas simple car ses enjeux sont souvent en opposition.

Avez-vous un exemple en particulier ?

Par exemple, on va demander aux gens de ne pas prendre la voiture, les transports étant la principale cause de rejets de CO2 liés au tourisme. Dans les stations, l’utilisation du vélo s’est énormément développée ces dernières années. Pour l’environnement on peut se dire que c’est positif. Par contre, en Charente-Maritime, on a une explosion des accidents très graves à vélo due à des mauvais comportements de vacanciers couplés à un manque d’aménagement du territoire avec peu de pistes cyclables. La vision globale de l’environnement ne doit pas entrer en confrontation d’autres enjeux. Elle doit s’inscrire dans une pensée globale qui comprend la sensibilisation et l’éducation des touristes.

Certaines zones touristiques ont-elles un cran d’avance par rapport à d’autres ?

Les pays du nord de l’Europe portent une plus grande attention aux questions environnementales, en raison de leur sensibilité culturelle. C’est également le cas dans en France. On est aussi sur un choix de d’identité territoriale. Au sein de la région Pays-de-la-Loire, la commune de Saint-Jean-de-Monts a mis l’accent sur le développement durable, notamment pour se démarquer de ses prestigieuses voisines que sont La Baule ou Les Sables d’Olonne.

Quelles sont les stratégies d’adaptation des villes touristiques pour faire face à la hausse des températures ?

Déconcentrer les flux touristiques passe notamment par l’allongement de la saisonnalité. Bien sûr il n’est pas possible pour tous les parents avec des enfants scolarisés. Mais s’il fait de plus en plus chaud l’été, cela pourrait inciter à mieux étaler cette hyperactivité touristique, un des problèmes majeurs du secteur. D’autres solutions existent comme revaloriser le tourisme estival en montagne, ou diversifier les activités proposées. Les stations s’en sortent mieux quand elles arrivent à avoir en parallèle une activité de loisirs, comme la construction d’un casino.

Mais certaines réponses contribuent à aggraver le réchauffement…

Complètement. Quelles sont les réponses des établissements lors de fortes chaleurs ? Une utilisation accrue de la climatisation. Comment les stations de ski répondent-elles à un manque de neige ? Elles créent de la neige artificielle. Je ne juge pas les professionnels du secteur car il y va de leur survie mais un changement de paradigme est nécessaire.

Quel est le coût pour le secteur ?

Nous ne disposons de données chiffrées, mais l’impact économique de la crise climatique pourrait être gigantesque Après, certains lieux touristiques vont bénéficier de la hausse des températures quand d’autres en pâtissent. On a par exemple une augmentation de la fréquentation des sites de la Manche, due a des températures plus agréables. Ce type de redynamisation passera notamment par un meilleur aménagement territorial.