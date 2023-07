Les “Spac” pourraient-elles redémarrer sous l’impulsion de Sam Altman, l’homme à la tête d’OpenAI ?

À lire aussi

Le Worldcoin décolle

C’est que, comme Elon Musk, Altman a en permanence plusieurs fers au feu… Il a lancé cette semaine une nouvelle cryptomonnaie basée sur des scans de l’iris des utilisateurs, censés permettre des paiements, des authentifications assorties d’une totale discrétion sur les personnes, le Worldcoin… Ce cryptoactif permettrait notamment aux humains de prouver leur existence face aux robots conversationnels, avec le WorldID. Un projet qui s’inscrit dans le concept de la troisième itération du Web, déjà controversé, mais qui a bénéficié de cette visibilité exceptionnelle.

On aura compris que l’homme ne manque ni d’ambitions ni d’idées, et qu’il a conscience des outils à manipuler pour arriver à ses fins. À cet égard, il y a quelques semaines déjà, il a entamé les démarches pour introduire en Bourse une des autres entreprises dans laquelle il a mis des billes, au travers d’une “SPAC” (Special Purpose Acquisition Company). L’entreprise en question, Oklo, a besoin d’argent pour développer à grande vitesse des petits réacteurs à fission nucléaire, appelés SMR, pour “small modulars reactors”. Et comme tout doit aller vite et rapporter un maximum de fonds, le tout dans un environnement financier caractérisé par un renchérissement du loyer de l’argent, la “Spac” est le véhicule idéal.

Comment ça fonctionne ? La “Spac”, en l’occurrence ALtC Acquisition, est une coquille vide cotée en Bourse pour la valeur théorique de ses liquidités. Des liquidités qui servent à effectuer une acquisition. Après l’acquisition d’une entreprise, si possible une start-up à haut potentiel, les deux entités fusionnent, ce qui permet de valoriser la “Spac” en Bourse, avec un minimum de formalités. Le premier objectif d’Oklo assistée par Sam Altman, c’est de lever 500 millions de dollars afin de réaliser une première centrale dont la mise en service devrait être programmée pour 2026 au mieux. Dans l’esprit Altman, qui voit au jour le jour les soucis des outils d’intelligence artificielle extrêmement gourmands en énergie, investir dans des microcentrales permet de trouver pour le futur un équilibre entre les besoins de l’industrie de l’intelligence artificielle et la production d’électricité propre.

AltC cotée à New York

La coquille vide AltC Acquisition n’est déjà plus aussi vide que cela. Cotée à la Bourse de New York, l’entreprise, qui s’apprête à racheter Oklo, est déjà valorisée à 659 millions de dollars. Elle s’inscrit dès lors en troisième position des “Spac” les plus lourdes cotées à New York en termes de capitalisation boursière. Comprenons que les actionnaires d’AltC Acquisition ont signé chacun un chèque en blanc sur base de leur confiance dans l’opération de fusion prévue par Altman et Michael Klein, un ancien de Citigroup. Une confiance importante parce que Sam Altman est à la fois au capital de la “Spac” et dans celui d’Oklo. Au moment de la fusion, Oklo devrait être valorisée autour de 850 millions de dollars. Et si l’opération se passe bien, c’est peut-être l’avenir des “Spac” qui se jouera à nouveau.