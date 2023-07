Le prix des terres de culture ne cesse d'augmenter: "Jusqu’à plus de 80 000, voire 90 000 euros par hectare" dans le Brabant wallon

1. Hausse récurrente et significative de la valeur du foncier rural

En 2017, un hectare de terre agricoles coûtait, en moyenne, 27 200 euros. Cinq ans plus tard, le prix de ce même hectare a augmenté de 33,7 % à quelque 36 370 euros. “Cela représente une hausse annuelle moyenne de 6 %”, détaille Marc Thirion, directeur au SPW Agriculture, ressources naturelles, environnement. Par à-coups plus ou moins grands (voir infographie), et moindre que l’inflation en 2022. Sans pour autant mettre un frein à l’activité. “L’an dernier, ce sont quelque 8 330 hectares qui ont changé de mains. Soit 1 % environ de la surface agricole totale de la Région, en ligne avec ce qui se fait chaque année. En Wallonie, le turnover d’une terre agricole est en effet de 100 ans en moyenne.”

2. Le nord du sillon Sambre-et-Meuse toujours plus cher

Ce prix de vente moyen de 36 370 euros cache une grande hétérogénéité. “Le nord du sillon Sambre-et-Meuse et plus précisément le Brabant wallon affichent des prix moyens largement supérieurs, jusqu’à plus de 80 000, voire 90 000 euros/hectare, ajoute l’expert. Cela a toujours été ainsi, mais la tendance se poursuit.”

3. Concentration du foncier agricole aux mains des agriculteurs

C’est très certainement l’enseignement le plus marqué de ce rapport 2023 : la montée en puissance des professionnels de l’agriculture au titre de propriétaires. “On voit très nettement qu’aujourd’hui, ceux qui vendent des terres sont des non-agriculteurs (pour 89 % des ventes et 79 % de la superficie totale) alors que ceux qui les achètent sont des agriculteurs (pour 60 % de la superficie totale)”, poursuit Marc Thirion. Très certainement en ce qui concerne les parcelles non bâties. “En 2010, 31 % du foncier rural étaient détenus par des agriculteurs. Aujourd’hui, leur part est montée à 40 % !” Signifiant que seulement 60 % sont gérés dans le cadre de mécanisme de location. “Et ce pourcentage est appelé à baisser”, prédit-il.

4. De plus en plus de sociétés agricoles propriétaires

Alors que le secteur agricole est traditionnellement l’affaire de fermiers indépendants et de familles, il prend aujourd’hui une tournure plus industrielle avec une concentration aux mains de sociétés. Certes, 68 % des terres sont toujours acquises par des acteurs du monde agricole, mais l’emprise des sociétés s’étend (15 % des surfaces acquises en 2022, +17 % en cinq ans). “Cette complexification des structures de détention de la terre donne lieu à deux constats, conclut Marc Thirion. D’une part qu’il est de plus en plus difficile d’acquérir une terre et donc de devenir agriculteur si on n’est pas issu du milieu agricole. D’autre part que la transmission des terres sera davantage complexe à l’avenir.” Deux enjeux qui ne pouvaient manquer d’interpeller le politique.

5. Des solutions pour faciliter la mise en location

C’est donc dans le lancement officiel de deux solutions permettant de favoriser la mise en location et l’accès au foncier pour les agriculteurs que se situe la nouveauté liée à la présentation de la version 2023 de l’Observatoire du foncier agricole. Des solutions adoptées en première lecture au gouvernement wallon du 13 juillet et actuellement soumises aux consultations formelles que le ministre wallon de l’Agriculture Willy Borsus a lui-même commentées. Première nouveauté : la création d’une véritable “agence” du foncier agricole wallon à laquelle pourront venir frapper les propriétaires publics (communes, CPAS, fabriques d’église…) en quête d’informations, d’accompagnement, de communication, d’aide à la gestion… Une agence qui s’imposait depuis la réforme du bail à ferme de 2019. Deuxième nouveauté : la création d’un droit de préférence au profit de la Région dans le cas d’une mise en vente effectuée par un propriétaire public, au risque que la terre soit acquise par quelqu’un qui ne la proposerait pas à l’agriculture. “La crainte formulée par les acteurs est en effet la déliquescence du foncier public, et, par voie de conséquence, son incapacité à jouer un rôle quelconque en matière de politique foncière agricole et de soutien aux agriculteurs”, a précisé le ministre. Ceci sachant que lesdits pouvoirs publics sont actuellement propriétaires d’environ 60 000 hectares de terres agricoles, soit 8 % du marché. Même si ce droit de préférence ne pourra jamais aboutir qu’après celui donné aux locataires dans le cadre d’un bail à ferme.