JO 2024 : comment Paris compte gérer le flux de milliers de voyageurs ?

Les plans de transports à destination des spectateurs et des personnes accrédités (athlètes, journalistes…) «sont finalisés». Ils ont à charge d’établir les différentes lignes, la fréquence des passages et l’orientation des visiteurs et ils seront rendus publics d’ici septembre 2023. Peu de nouveautés dans les infrastructures sont finalement attendues, mis à part les prolongements attendus des lignes 14, du RER E et du tramway T13. C’est pour l’essentiel à partir du réseau existant et parfois défaillant que vont s’appuyer les transports.

Si, dans la tête des opérateurs tout a été minutieusement réfléchi, plusieurs points retiennent toutefois une attention particulière :

1. La gestion des voyageurs sur le RER B

A elle seule, cette ligne relie l’aéroport de Roissy-CDG, le centre de Paris et le site du Stade de France, où deux compétitions auront lieu chaque jour. «La grande fragilité du réseau ferroviaire nord, qui intègre les RER B et D, devra faire l’objet d’une attention particulière», pointait dans un audit de septembre 2022 l’Inspection générale de l’administration. De nombreux travaux de modernisation sont attendus d’ici la fin du second trimestre 2024, précise le rapport, afin d’améliorer sa fiabilité. Le prolongement de la ligne 14 au nord (Saint-Denis Pleyel) et au sud (aéroport d’Orly), qui doit être effectif en juin 2024, un mois avant les Jeux, devrait toutefois aider à désengorger le flux de personnes.

2. L’accès au Stade de France

La structure, située à Saint-Denis, doit accueillir 90 000 spectateurs quotidiennement, en plus des 5 000 personnes attendues à la piscine olympique de Saint-Denis à proximité. La jauge importante «nécessite le déploiement d’un dispositif d’accueil exceptionnel», explique IDFM. Comme pour d’autres sites, l’un des enjeux est de gérer les flux de touristes entre les stations de transports en commun et les sites olympiques. Autour du Stade de France, l’organisation prévoit de mettre au point un cheminement à pied depuis la gare. L’objectif : éviter de revivre le fiasco du 28 mai 2022, lors de la finale de la Ligue des champions. «Des panneaux de signalétiques, des fléchages au sol et des chemins déjà pré-tracés aux couleurs de Paris 2024 seront installés en bordure du stade pour faciliter le sens de la marche des visiteurs», a détaillé Laurent Probst.

Les lignes 12, 13, 14 et le RER B seront toutes mises «en régime d’hypertension», selon IDFM. L’offre sera renforcée de 15 % par rapport à la période habituelle, pour correspondre à ce que l’on retrouve lors d’une matinée hivernale. Une application doit voir le jour d’ici avril 2024 pour prévenir les risques d’engorgement en stations. Les spectateurs pourront y enregistrer les sites de compétition pour lesquels ils ont des billets afin de se voir proposer l’itinéraire le plus stratégique en temps réel.

3. L’accessibilité des sites à vélo

Tous les sites doivent pouvoir être rejoints à bicyclette, insiste Paris 2024, qui s’est engagé à diviser par deux l’empreinte carbone des Jeux par rapport aux éditions précédents. Outre les pistes existantes, des voies supplémentaires devraient être réalisées ou mises à niveau, avec de nouveaux itinéraires provisoires. s’inscrivant ainsi dans le plan vélo 2021-2026 qui prévoit environ 180 km de voies en plus. Vélib devrait par ailleurs augmenter sa flotte de 3 000 vélos. Reste encore à munir tous les sites de compétitions de parking à vélos.

4. Le recrutement des agents

Sans agents, pas de Jeux. Recours aux retraités, décalage volontaire de départs à la retraite, anticipation de recrutements, mise à contribution d’agents d’autres villes et versement de primes, font à ce stade partie des solutions envisagées par les opérateurs dans les négociations qui vont être menés avec les salariés. Chaque jour, 19 000 agents de la RATP vont être mobilisés (conducteurs, agents d’accueil, sûreté…). Pour le moment, 6 600 agents ont été recrutés dans le plan 2023 (dont 130 sur les 400 conducteurs de métro nécessaires) et plus de 1 700 volontaires ont répondu présents, indique-t-on dans l’organisation. Selon le syndicat Unsa, «les agents participeront aux Jeux si le dialogue social se montre satisfaisant». Ce dernier va «s’accélérer à partir du mois de septembre», a assuré mercredi 25 juillet Amélie Oudéa-Castera, qui insiste sur la nécessité de faire en sorte que les agents mobilisés «aient de bonnes conditions de travail», alors que le risque de mouvement social est une réalité parmi les agents.