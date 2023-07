Le film Barbie atteint les millions d'euros au box-office mondial, cinq jours après sa sortie

La poupée mannequin se classe donc au septième rang des films les plus importants de l’année même s’il lui reste encore du chemin à parcourir pour dépasser “The Super Mario Bros.” de Nintendo, qui a rapporté plus de 574 millions de dollars (517 millions d’euros) sur le marché américain depuis sa sortie en mai.

Un record

Le film, dont la couleur rose est le nouvel étendard des luttes contre les injonctions contradictoires et les stéréotypes, pulvérise ainsi le record de la plus grande ouverture aux États-Unis pour un film réalisé par une femme. En effet, le week-end d’ouverture de Barbie a rapporté 146 millions d’euros, contre 137 millions d’euros pour Captain Marvel, réalisé en 2019 par Anna Boden et Ryan Fleck.

Interprétés par Margot Robbie et Ryan Gosling, Barbie et Ken s’emploient à démonter tous les clichés liés à la perfection. Et ça plaît au public.