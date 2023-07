Mithra encore maltraitée à la Bourse de Bruxelles

À lire aussi

Des opérations dilutives

C’est ce que tente de négocier actuellement le nouveau patron de Mithra, David Solomon, sans pouvoir faire état de l’avancement des dossiers, tout en négociant probablement d’autres arrangements permettant de faire rentrer des liquidités dans les caisses de l’entreprise alors que les coûts de développement dépassent toujours les recettes récurrentes. Les pistes ? “La cession d’activités non essentielles, comme l’unité de production pour tiers (CDMO), ou la vente de licences sur des produits sortant du cœur de métier de Mithra”, avance un analyste. Des pistes crédibles ? “Bien sûr, mais Solomon vient seulement d’arriver. Il s’est lancé dans la mêlée, mais il faut lui laisser un peu de temps pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixés”. Faut-il se préoccuper de la volatilité de l’action ? Les analystes qui suivent la valeur sont toujours à l’achat, ou neutres. Ce qui signifie qu’ils ont décidé de laisser du temps à la nouvelle direction. “Du point de vue des actionnaires, c’est inquiétant, évidemment. Et le fait est que certaines opérations de financement contre des actions nouvelles ont un effet dilutif sur leur participation”.

La douleur des “penny stocks”

L’action souffre aussi de son niveau de cours actuel qui en fait pratiquement ce que les opérateurs appellent un “penny stock”. Soit une action qui se traite en décimales d’euros, en l’occurrence. Après une ouverture à 1,864 euro – on tient compte des millièmes – le titre a chuté jusqu’à 1,60 euro. Il y a ici un effet technique lié aux ordres passés qui ne tiennent compte que de la première décimale. Si un ordre est passé à l’achat à 1,50 euro et qu’il est exécuté, cela fait chuter de titre de plus de 6 %. Ceci expliquant la volatilité. Les sites Internet proposant des cotations ne donnent d’ailleurs pas tous les mêmes variations de cours selon que leurs modèles de calcul tiennent compte ou non de toutes les décimales. Enfin, la chute de l’action n’est pas une mauvaise nouvelle que pour les actionnaires. La partie du personnel de l’entreprise partiellement rémunérée en stock options est elle aussi en train de voir ce supplément de revenus lui passer sous le nez. Sauf si… les analystes ont raison de conserver leur confiance dans le management.