Taxes, interdictions et limitation de groupes… Les mesures radicales prises pour lutter contre le “surtourisme”

1. Venise et sa future taxe d’une journée

Déjà avant la crise sanitaire, les 50 000 habitants de la Cité des Eaux se sont régulièrement plaints de l’amas disproportionné de touristes sur le territoire. En 2022, près de 11 millions d’habitants ont arpenté les rues labyrinthiques de Venise. Ce qui entraîne automatiquement des dégradations et une certaine dépossession de leur territoire pour les habitants. À ajouter à cela le dérèglement climatique qui rajoute un problème supplémentaire pour les autorités.

Pour tenter d’endiguer le phénomène, le gouvernement italien a décidé, depuis le 1er août 2021, d’interdire les paquebots de plus de 180 mètres de long et de plus de 35 mètres de large dans le centre de la ville. En guise de compensation, un versement de 57,4 millions d’euros a été perçu par les croisiéristes.

Mais les autorités ont décidé d’aller plus loin et de viser directement le portefeuille des touristes. Tout d’abord, en instaurant une taxe de 3 à 10 euros par jour pour ceux qui visitent la ville sans avoir réservé au moins une nuitée dans un hôtel ou une auberge de la ville. Une mesure validée par le gouvernement, qui est prévue dans le courant de l’année 2023, sans pour autant donner plus de précision sur une date.

De plus, plusieurs comportements sont désormais sanctionnés, comme se promener torse nu ou manger devant les monuments historiques.

2. Les calanques de Marseille : réservation obligatoire.

En visite à Marseille, les calanques font partie des incontournables. Et cela se ressent dans les chiffres. Certains jours d’été, celle de Sugiton connaît une affluence de 2 500 visiteurs par jour. Déchets, pollution, embouteillage, tous des éléments problématiques qui ont poussé le Parc national à instaurer, à la rentrée 2022, une réservation obligatoire en ligne pour les visiteurs. Cette mesure concerne uniquement certains week-ends durant les mois de juillet, août et septembre, connus pour être des moments de surfréquentations.

Une mesure qui fait ses preuves et qui permet à la biodiversité de se régénérer, comme l’indique le Parc sur son site officiel. “Ce système a permis de ralentir l’érosion. La régénération des milieux naturels a cependant besoin de temps, ainsi le conseil d’administration du Parc national a décidé de reconduire la mesure de réservation pour une durée de 5 ans, de 2023 à 2027.”

3. Dans les Cinque Terre (Italie), interdiction des sandales et de s’arrêter

Les villages colorés des Cinque Terres font rêver les amoureux du voyage. Un petit coin de paradis où se mêle plages et falaises, qui se transforme parfois en enfer pour les 4 000 habitants de la région, qui doivent certaines années voir l’arrivée de 2,5 millions de touristes. Une surfréquentation qui provoquait régulièrement des accidents, dus au côté abrupt des falaises. Pour changer la donne, les autorités ont adopté, en 2019, une mesure aussi insolite que logique : “il est interdit de porter des chaussures ouvertes et/ou avec des semelles lisses, c’est-à-dire pas fournies d’une semelle antidérapante.” Les visiteurs imprudents risquent désormais une amende entre 50 et 2 500 euros.

Avec ses falaises abruptes, les Cinque terre est régulièrement le lieu de nombreux accidents touristiques. ©FilippoBacci/Istock.com

Toujours dans la région, à Portofino, une ville plus modeste de 400 habitants, le maire a décidé une mesure également radicale. Depuis le week-end de Pâques de cette année et jusqu’au 15 octobre, il existe deux zones rouges dans la ville, où il est tout simplement interdit de s’arrêter, afin de ne pas surcharger les rues. Une interdiction mise en place de 10h à 18h. En cas de non-respect, l’amende peut grimper jusqu’à 275 euros.

4. La taxe astronomique du Bhoutan

Le pays où le “bonheur national brut” fait loi n’a jamais connu du tourisme de masse. Et pour une raison bien précise. Le Bhoutan ne cache pas son intention de préserver au maximum son écosystème fleuri, et mise sur un “tourisme d’élite”. Comment ? Avec une taxe touristique bien supérieure à ce qu’on pourrait percevoir dans d’autres pays. Depuis la réouverture au public de ce petit pays d’Asie du sud, il faut payer 180 euros par nuit de taxe, contre 59 euros avant la crise sanitaire.

Le ministre du tourisme justifie cette mesure en indiquant que l’argent récolté sert “à financer un tourisme neutre en matière d’émissions de CO₂ et à bâtir un secteur touristique toujours plus durable.”

5. Calmer les tensions à Barcelone

Depuis plusieurs années, les tensions entre habitants et touristes sont devenues le sujet principal des autorités barcelonaises durant l’été. Le tourisme de masse exaspère une partie des citoyens, ce qui entraîne régulièrement des tags contre les visiteurs et autres bagarres dans la ville.

Déjà en 2014, les habitants se plaignaient du tourisme de masse et se sont rassemblés dans les rues pour le faire savoir. ©AFP

Une situation que la mairie a décidé de régler à bras-le-corps, avec une série de mesures en vigueur entre le 1er mars et le 31 août. Avec comme objectif bien précis : réguler les groupes touristiques dans la Ciutat Vella, le quartier le plus visité de la ville.

Parmi les mesures, on retrouve la limitation des groupes à vingt personnes maximum et un nombre de groupes limité en même temps à certains endroits, ainsi qu’une interdiction des haut-parleurs pour les guides. Avec des amendes qui calmeraient les plus aventureux puisque 1 500 euros peuvent être réclamés par la ville, voire 3 000 euros en cas de récidive.

Pour être sûr que ce soit bien appliqué, une vingtaine d’agents civiques tournent dans la ville, ornés d’un polo orange fluo, tous les jours de la semaine. Un comportement drastique qui porterait ses fruits, à en croire les dernières déclarations de Jaume Collboni, le maire socialiste de Barcelone.