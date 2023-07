Foire de Libramont: ces citadins qui lâchent tout pour se lancer dans l’agriculture. “On veut le faire à notre manière”

Tracteurs, produits locaux mais aussi jacuzzis ou chaussures de marche

Tracteurs, moissonneuse, produits locaux mais aussi jacuzzis ou chaussures de marche, on retrouve un peu de tout parmi les stands des 700 exposants se répartissant sur 100 000 m2. Cette édition cuvée 2023 a pour thème “une agriculture sans faim”, un jeu de mots pour deux problématiques centrales : celle de la souveraineté alimentaire et de la transmission des exploitations agricoles. “On le voit suite à la crise Covid mais aussi à la guerre en Ukraine et la problématique de l’acheminement du blé, la souveraineté alimentaire est plus que jamais d’actualité”, explique le ministre wallon de l’agriculture, Willy Borsus (MR). “On n’est pas menacé directement en Wallonie car nous sommes une région qui exporte. Mais cette crise est très grave pour un bon nombre d’autres pays”.

Dans leur petit stand, Olivier et Nathalie ouvrent des grands yeux. “C’est notre première foire, explique Olivier. Le couple a décidé de faire le grand saut dans le monde maraîcher juste après la crise du Covid. Nathalie travaillait dans les ressources humaines, lui était comptable. “Le Covid a été un déclic. Nous étions citadins, originaires de Namur, et n’avions aucun lien familial avec le milieu de l’agriculture, mais l’envie a toujours été là, insiste Nathalie. On découvre tous les jours, c’est un métier intense. Mais nous voulons le faire à notre manière, en privilégiant le durable”. Comme dirait le ministre Borsus, agriculteur rime avec beaucoup de labeur. “Celui qui ne veut pas travailler beaucoup doit oublier ce métier de passion et d’engagement, insiste l’élu libéral. Les transmissions familiales ne sont pas toujours faciles, mais on voit aussi apparaître un nouveau public qui vient vers l’agriculture, notamment dans le maraîchage, le petit élevage ou le circuit court”.

”On a besoin d’un renouvellement de génération plus rapide”

Depuis cinq ans, le nombre de fermes (1 670 en Wallonie) et de personnes travaillant à plein temps dans l’agriculture (22 000) s’est stabilisé après “une forte baisse”, poursuit M. Borsus. Volatilité des prix, enjeux climatiques, lourds investissements que ce soit pour le matériel, le terrain ou les troupeaux, … le secteur est pourtant sous pression. D’après une étude récente, près de 8 agriculteurs wallons sur 10 rencontrent des difficultés liées aux changements climatiques. Mais seulement un sur deux envisage d’adapter ou de changer son type de production pour y faire face.

“Le secteur doit évoluer plus rapidement par rapport à ces enjeux fondamentaux. On a besoin d’un renouvellement de génération plus rapide”, explique-t-on dans les coulisses de la plus grande foire en plein air d’Europe. Des agriculteurs et agricultrices en herbe, on en retrouve pourtant un peu partout à Libramont où les activités ne manquent pas pour les enfants. À voir les yeux émerveillés de ces deux adolescents liégeois devant Jonquille, une belle vache “Blanc bleu belge” de 842 kilos, on se dit que l’avenir agricole est peut-être sous nos yeux. Même s’il faudra encore du travail pour apprivoiser le boviné : ce dernier ne laissera entrevoir que son imposant postérieur sur le selfie des deux jeunes visiteurs.

Des drones pour sauver les faons

Avec leur tenue kaki, on les prendrait pour des gardes forestiers. En un an, Jean-François, Cédric et les autres membres de l’ASBL “Sauvons Bambi” ont empêché la mort dans des conditions atroces de 830 faons en Belgique et au Luxembourg. Leur arme ? des drones équipés d’une caméra thermique repérant les animaux dans les champs. “Chaque année des milliers de faons meurent ou sont mutilés par les machines des fermiers lors de la fauche des prairies”, explique Jean-François. “Les chevrettes mettent bas pendant les mois de mai et de juin et les faons restent couchés dans les hautes herbes pour se protéger des prédateurs. Malheureusement cette stratégie leur est fatale lorsque l’agriculteur fauche son champ”. Depuis plusieurs années, l’association propose ainsi aux fermiers de survoler gratuitement son champ avant le fauchage afin de repérer les animaux et les mettre à l’abri. Pour se financer, Sauvons Bambi s’appuie sur quelques subsides mais surtout de nombreux dons de particulier pour s’équiper notamment en batterie, en drones etc.