Revue Boursière: les géants technologiques gagnent toujours plus d’argent

L’idée générale qui se dégage après l’annonce par la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) d’une nouvelle hausse de 0,25 % de leurs taux directeurs ? La Fed reste prête à dégainer une dernière fois en septembre, tandis que la BCE ne serait pas opposée à une pause. Dans les deux cas, avec des taux respectifs au plus haut depuis 22 ans, on semble décidé à attendre pour voir ce qui se passe, question de ne pas causer de dégâts à l’économie. Dans la pratique, même si tout peut changer en cas de dérapage des prix de l’énergie vers la fin de l’automne, il faut quand même constater que l’évolution de l’inflation qui a culminé l’an passé avant d’entamer un déclin, suit une courbe très encourageante. Et cela, même si les niveaux actuels restent encore éloignés des cibles visées par les banques centrales.

À lire aussi

Les bons résultats des géants

Aux États-Unis, la pluie de résultats trimestriels s’est amplifiée sur la semaine écoulée, la moitié des entreprises reprises dans l’indice global S&P 500 ayant déjà sorti leurs chiffres. Avec dans le lot, 80,8 % de résultats meilleurs que prévu, 14 % de déceptions et 5,2 % de chiffres conformes aux prévisions.

La bonne surprise de la semaine, c’est le retour d’une belle croissance bénéficiaire dans le secteur des télécoms. Une bonne nouvelle pour Proximus qui a entamé une timide remontée en juillet à la Bourse de Bruxelles ? Le groupe belge commence déjà à profiter du déploiement de la fibre. Dans la même logique, les beaux chiffres de Boeing, portés par le retour des grosses commandes de la part des compagnies aériennes, devraient se répercuter à terme sur les activités de Solvay dans le domaine des composites destinés à l’aéronautique. Le conglomérat General Electric a également été porté par le retour en force des acteurs du secteur.

Assiste-t-on pour autant à une rotation sectorielle en faveur de l’industrie traditionnelle ? Si l’on en juge par leurs résultats, les géants technologiques actifs dans l’économie des réseaux ont encore de beaux jours devant eux. Microsoft qui a vu ses ventes grimper de 7 % sur les douze mois écoulés a également vu son bénéfice net stagner, mais pour de bonnes raisons. Le groupe a en effet dépensé 13 % de son chiffre d’affaires, soit 27 milliards de dollars, pour financer le développement et l’intégration dans ses outils bureautiques de l’intelligence artificielle porteuse à terme de nouveaux relais bénéficiaires. Les analystes auraient espéré de meilleures perspectives pour l’activité “cloud” pourtant en forte croissance, ce qui a mené à des prises de bénéfices sur l’action en semaine. Alphabet et Meta ont fait mieux que prévu également, en attendant les résultats d’Apple, jeudi prochain.

À lire aussi

Mithra en déroute

À la Bourse de Bruxelles, c’est Sofina qui a pris la tête des valeurs de l’indice Bel 20 en progressant de 7 % sur la semaine, suite à la diffusion de nouvelles réconfortantes sur la part non cotée de son portefeuille. Mais chez nous, le marché a surtout redécouvert la fragilité financière de Mithra sur base d’une information divulguée par l’entreprise. Rien de bien neuf, selon les analystes qui restent à l’achat sur le titre. Mais l’action s’est effondrée, et c’est sur la valorisation de cette dernière qu’est basée une part du système de financement de l’entreprise. Le nouveau patron de la société s’active discrètement. Mais dans un environnement critique.