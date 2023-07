Zoom : l’agence de voyages en ligne Booking est de retour sur ses plus hauts niveaux

Contrairement à de nombreux autres groupes apparus durant cette bulle, Priceline.com va survivre et s’inscrire sur une trajectoire de croissance dont l’étape clé sera l’acquisition en 2005 de Booking qui a permis de prendre une ampleur mondiale et qui se reflétera par le changement du nom vers Booking Holdings en 2018. Suite à l’acquisition de Booking, le cours va décupler pour atteindre plus de 2000 dollars en mars 2020.

Cours de Booking ©IPM Graphics

La pandémie ? Oubliée !

L’histoire récente a également montré la capacité du modèle d’entreprise de résister aux chocs externes. Après avoir perdu 45 % de sa valeur suite au déclenchement de la pandémie, et 40 % suite à l’invasion de l’Ukraine, le titre a mis à chaque fois moins de neuf mois avant de revenir vers ses niveaux records. De sorte qu’en dépit de deux corrections majeures intervenues depuis le début 2020, Booking Holdings se négocie près de ses sommets.

En dépit du doublement du cours depuis octobre 2022, le consensus reste encore favorable sur le titre avec 21 avis favorables sur 35, avec un objectif moyen qui s’est nettement orienté à la hausse depuis fin 2022. Alors que la croissance du bénéfice et du chiffre d’affaires devrait encore dépasser 10 % durant les deux prochaines années, le titre se négocie encore sur un niveau de valorisation raisonnable, à 19 fois le bénéfice attendu pour 2024. Ce 3 août, le groupe publiera ses chiffres pour le deuxième trimestre de l’exercice 2023.

Retour sur Cadence évoquée la semaine passée

Le cours de Cadence a reculé de près de 4 % durant la semaine écoulée suite à l’annonce de résultats semestriels légèrement inférieurs aux attentes du consensus, un rappel que la valorisation élevée du titre ne laisse que peu de marge à une déception sur la croissance. Dans le même temps, la direction a relevé ses objectifs pour l’ensemble de l’année pour le niveau du chiffre d’affaires, en citant notamment la hausse de la demande pour la conception de semi-conducteurs liée aux innovations en cours dans l’intelligence artificielle.