L’action Mithra rebondit de plus de 25 % en Bourse de Bruxelles

Le nouveau patron de l’entreprise biotech liégeoise Mithra avance apparemment à marche forcée. David Solomon, un spécialiste du secteur pharmaceutique, sait que la trésorerie de Mithra est… limite, et que des soucis pourraient se faire sentir à l’échéance de septembre. Il mène donc plusieurs dossiers simultanément : renégociations de financements, négociations d’accords de licence, et poursuite des processus de recherche, développement et agréments de plusieurs molécules. Lundi matin, l’entreprise a annoncé la signature d’un préaccord de licence qui pourrait lui rapporter jusqu’à 17 millions d’euros avec le distributeur spécialisé canadien Searchlight.