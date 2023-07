Près de 200 000 produits de contrefaçons ont été saisis en 2022 : que deviennent les articles contrefaits ?

189.152 : c’est le nombre d’articles contrefaits saisi par l’Inspection économique du SPF Économie en Belgique en 2022. Casquette Louis Vuitton, montre Rolex, basket Nike, tout y passe. Mais au premier rang se trouvent les éternels parfums dont les prix, comme beaucoup d’autres produits, subissent l’inflation. Au total, 111 970 bouteilles et autres produits ont été récupérés l’année dernière. En seconde et troisième positions, on retrouve les appareils électroniques (28 240) et les jouets (19 579).

Le carton redevient carton

La question est maintenant de savoir ce que deviennent ces produits une fois saisis. Jusqu’à il y a peu, les contrefaçons étaient tout simplement incinérées. Une méthode efficace, mais qui s’éloigne de l’objectif de durabilité tant valorisé ces dernières années. Une alternative à ce moyen de destruction a donc dû être trouvée.

Le SPF Économie est donc entré dans une collaboration avec Vanheede Environment Group, entreprise active dans la gestion et le traitement des déchets, pour privilégier dorénavant un maximum le recyclage. “Les produits contrefaits contiennent souvent des matériaux qui peuvent encore être réutilisés séparément. Pensez, par exemple, au matériel électronique”, affirme Judith De Koninck, spécialiste valorisation des matériaux à Vanheede Environment Group.

Mais en dehors des produits en tant que tels, les emballages de ceux-ci peuvent également être valorisés. Les boîtes en carton par exemple, pourront désormais être réutilisées pour fabriquer de nouveaux emballages.

Quand le recyclage n’est pas possible, certaines matières peuvent être transformées en combustible alternatif durable pour des processus de production industrielle. “Les industries à forte consommation d’énergie, telles que les industries du ciment, de la chaux et de l’acier, ainsi que les centrales électriques, en sont demandeuses pour remplacer les combustibles fossiles”, indique le communiqué du SPF Économie.

Si tout ne peut pas être transformé, les débuts de cette alternative produisent déjà des effets bénéfiques. Depuis le début de l’année jusqu’en mai, 8 tonnes de contrefaçons ont été saisies, et 60 % de ces articles ont été recyclés ou valorisés.