La Tesla Model Y cartonne en Europe : pourquoi les Européens sont séduits ?

Pour Emmanuel Degrève qui jauge ce marché de son œil de financier, la première explication à cette flambée des ventes de Tesla est liée à la politique de prix agressive. En Europe, il rappelle aussi que certains pays proposent des incitants financiers pour appuyer la transition vers les voitures électriques. “En France, où le bonus écologique peut atteindre 7 000 euros pour l’achat d’une Tesla Model Y”, épingle-t-il. Pour lui, l’image de marque du constructeur américain est un autre atout, “qui s’est imposé comme le leader mondial de l’électrique, avec une avance technologique et une réputation d’innovation”.

Les Régions arrondissent les angles

En Belgique, même si la Flandre a un temps proposé des aides ponctuelles, les Régions jouent le jeu également. Le fiscaliste rappelle dans son analyse que :

En Wallonie, les voitures électriques sont soumises à une taxe de mise en circulation de 61,50 euros et à une taxe annuelle de circulation de 97,68 euros (valable du 01/07/2023 au 30/06/2024), basée sur une cylindrée du moteur équivalente à 4 chevaux fiscaux ou moins.

À Bruxelles, les voitures électriques sont soumises à une taxe de mise en circulation de 61,50 euros et à une taxe annuelle de circulation de 97,68 euros (valable du 01/07/2023 au 30/06/2024, comme en Wallonie), basée sur une cylindrée du moteur équivalente à 4 chevaux fiscaux ou moins.​

En Flandre, les voitures électriques sont exemptées de la taxe de mise en circulation ainsi que de la taxe de circulation jusqu’au 31 décembre 2023. Vous pouvez calculer vous-même le montant de la taxe de circulation que vous devrez payer via le simulateur en ligne.

De l’autre côté, explique encore Emmanuel Degrève, la fiscalité des entreprises vise également à doper les ventes de véhicules électriques en changeant les règles de déductibilité. “Cette réforme de la déductibilité des frais voitures est très sévère pour les professionnels qui détiendront des voitures non électriques dans le futur. Une première phase vient de s’achever le 1er juillet de cette année”.​

Des bornes de recharge et des réductions d’impôts

Par ailleurs, explique encore Emmanuel Degrève, “les propriétaires de voitures électriques peuvent également bénéficier d’une réduction d’impôt pour l’installation d’une borne de recharge fixe à domicile, variant, de 45 % à 15 % des dépenses selon l’année du paiement. Ces mesures ont contribué à augmenter la part de marché des voitures électriques en Belgique, qui a atteint 11 % au premier trimestre 2023”. Pourtant, les constructeurs européens sont à la peine, alors que la part de marché des voitures électriques a atteint 15 % en Europe, tout comme les constructeurs américains qui tentent de récupérer des parts de marché face à l’ogre Tesla. L’arrivée des constructeurs chinois et leurs modèles de plus en plus abordables ne vont pas simplifier la situation.

Mais il y a un inconvénient majeur du point de vue du consommateur : le prix des véhicules proposés sur le marché. Même après la baisse des tarifs cette année, une Tesla Model Y coûte toujours autour de 45 000 euros. À cet égard, compte tenu de la durée de vie probable d’une voiture électrique, Tesla propose aux particulières un financement sur 8 ans (96 mois). Reste à faire entrer dans la tête du consommateur belge que ces nouveaux véhicules ne doivent pas être comparés aux voitures à moteur thermiques et que la durée d'amortissement doit être beaucoup plus longue.