Les prix des produits alimentaires, des services et des biens industriels continuent par contre d'augmenter par rapport à 2022.

À lire aussi

Selon le SPF Economie, la raison principale du ralentissement de l'inflation totale au cours de ces derniers mois est la chute importante des prix de l'énergie (gaz, électricité et dans une moindre mesure les combustibles liquides et carburants). Après avoir fortement augmenté en 2022 (+57,9% en moyenne) en raison du conflit russo-ukrainien, ils ont dégringolé dès le début de l'année 2023 pour atteindre une baisse en glissement annuel de 32% au 2e trimestre.

"Les prix de gros sur les marchés des matières premières énergétiques ont chuté à la suite, entre autres, de la baisse de la demande résultant de conditions climatiques clémentes et des vastes efforts d'économie d'énergie, et du ralentissement de l'économie chinoise", peut-on lire dans le rapport.

Pour tous les autres groupes de produits, l'inflation a continué à augmenter au 1er trimestre 2023. Mais la progression des prix s'est ensuite ralentie au 2e trimestre pour les produits alimentaires (en raison de la baisse des prix sur les marchés internationaux et d'une augmentation des prix moins forte au niveau du secteur) et les biens industriels (moins de problèmes d'approvisionnement et baisse des prix des matières premières), atteignant ainsi respectivement 14,2% et 6,5%.

Quant aux services, l'inflation a poursuivi sa progression pour atteindre 6,5% au 2e trimestre 2023 entre autres en raison de l'indexation automatique des salaires.

Dans les principaux pays voisins (Allemagne, France et Pays-Bas), l'inflation totale a également fortement augmenté à partir de la mi-2021, pour atteindre un pic au quatrième trimestre 2022. Comme en Belgique, l'inflation a chuté dès le premier trimestre 2023, pour atteindre au deuxième trimestre respectivement 6,9% en Allemagne et 6,3% aux Pays-Bas, soit des niveaux plus élevés qu'en Belgique.