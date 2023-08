L'intelligence artificielle entre en force... dans les call centers

La taille d’abord, est estimée pour l’année en cours, à 18,6 milliards de dollars, ceci représentant les dépenses des utilisateurs finaux des “call centers” (ou centres de contact), de l’IA conversationnelle et des assistants virtuels. Un montant qui montre une croissance de 16,2 % d’une année sur l’autre, assure Gartner. Cela étant, le bureau d’études se montre prudent pour la suite, en raison des turbulences économiques. “La volatilité liée à cet environnement implique un allongement des cycles de décision”, justifie Gartner.

Une évolution assurée…

Mais à l’exception de ce ralentissement possible, Gartner voit dans ce secteur une tendance lourde. “À plus long terme, en effet, l’IA générative et la maturité croissante de l’IA conversationnelle accéléreront le remplacement des plateformes de centres de contact”, explique Megan Marek Fernandez, directrice de l’analyse chez Gartner, citée dans l’étude. Dans l’ensemble des processus étudiés, les poches de croissance les plus importants sont donc liées à l’IA conversationnelle et aux assistants virtuels, dont le marché devrait croître de 24 % en 2024.

Et cela, particulièrement dans un contexte de dépenses mesurées. “Les initiatives de service et de soutien à la clientèle qui ont le potentiel de différencier l’expérience du client ou de rationaliser les opérations de service à la clientèle pourraient bénéficier d’une plus grande facilité d’investissement”, a encore expliqué Marek Fernandez.

… et des effets peu rassurants

Le principe d’améliorer les outils de contact en leur adjoignant des assistances numériques dopées à l’intelligence artificielle est à la fois logique et un peu effrayante. Si ces outils permettent d’envisager de meilleurs services à la clientèle, ils donnent le sentiment de menacer des poches d’emplois dans un secteur actuellement avide de nouveaux talents.

Gartner a tenté d’estimer le pourcentage d’interactions avec les clients actuellement gérées par des humains et qui pourraient être remplacées par des contacts animés par de l’intelligence artificielle générative. Pour arriver à un chiffre approximatif de 3 % en 2023, qui évoluerait vers 14 % en 2027. L’étude explique que “les décideurs des centres de contact cherchent à intégrer l’IA conversationnelle dans le cadre d’une stratégie à long terme visant à réduire la dépendance à l’égard des agents en chair et en os”. Tout dépendra dès lors du taux de croissance du nombre d’interactions avec les clients.