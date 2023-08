Fitch réduit la note de la dette américaine ! C’est grave, Docteur ?

1 Pourquoi une telle mesure ?

Dans l’esprit des analystes de Fitch, il est question d’intégrer dans cette note différents éléments propres à peser sur la qualité du papier émis par le Trésor américain en se basant sur le fait que depuis deux décennies, la gestion du plafond de la dette nationale a buté sur des impasses politiques répétées, avant que le problème soit réglé à la dernière minute. Parfois même suffisamment tard comme ce fut le cas sous l’administration Trump en 2018, pour provoquer la suspension temporaire des paiements des salaires de quelque 800 000 agents de l’État. Le problème est lié au fait que pour pouvoir emprunter plus et faire face aux besoins du budget américain, les membres des assemblées issus des partis démocrate et républicain, doivent aboutir à un accord et faire changer le seuil d’endettement inscrit dans la loi. Fitch note que les mesures prises par le gouvernement actuel devraient aboutir à de nouveaux dépassements dans les trois prochaines années.

2 Y a-t-il un risque réel de non-remboursement de la dette ?

En pratique, ce n’est jamais arrivé. Mais pour Peter Vanden Houte, chief economist chez ING Belgique, il faut revenir aux fondements de la notation financière. “Un rating, ce n’est jamais qu’une manière de chiffrer le niveau de risque de non-remboursement de la dette d’un État ou d’une entreprise. En l’occurrence, face au mécanisme bizarre de la gestion du plafond de la dette américaine, on voit que la négociation politique crée des incertitudes. Et si l’on a évité il y a quelques semaines de dépasser une échéance critique de remboursement suite à un accord de dernière minute, on a quand même vu qu’une partie des Républicains étaient prêts à prendre le risque d’un défaut. Il me semble donc normal que cela soit pris en compte par Fitch”.

3 Quels sont les impacts sur les marchés financiers ?

Dès lors qu’il existe une incertitude, les marchés sont plus nerveux, comme vient de le voir. Mais les mécanismes mis en marche ne sont pas très clairs… Pour Peter Vanden Houte, “dès qu’il y a une menace sur ce qui reste la principale monnaie de réserve au monde, il y a des réactions de la part des investisseurs. On l’a vu mardi comme ce fut aussi le cas lors de l’abaissement de la note de la dette américaine par Standard and Poor’s en 2011 qui était une première, les investisseurs, les gestionnaires recherchent la sécurité en période de stress. Et cela s’est traduit par une situation aberrante, puisque les mécanismes de fuite vers la qualité les ont amenés à vendre des actions, ce qui a fait baisser la Bourse, à acheter des bons du Trésor américain, ce qui a fait baisser les taux d’intérêt à long terme, et à faire monter le dollar !”. On se retrouve donc là avec des investisseurs qui achètent ce qui vient d’être dégradé, comme en 2011… Mais les mouvements sur la dette américaine ne doivent pas être pris à la légère. Dans ses éditions de mercredi matin, le Wall Street Journal rappelait que le marché des bons du Trésor américain pèse quelque 25 000 milliards de dollars.

4 Le problème du plafond de la dette va-t-il ressurgir ?

Cette mauvaise note toute relative a été critiquée par la Secrétaire au Trésor, Janet Yellen, et les représentants de la Maison Blanche, alors que Joe Biden a entamé une campagne basée sur les succès de ses réformes économiques, les “bidenomics”. Mais on ne peut pas dire que la nouvelle était une surprise. En mai dernier, Fitch avait en effet placé la note “AAA” de la dette américaine sous statut “negative outlook” (perspectives négatives). Pour Peter Vande Houte, il y avait donc un risque, alors qu’au moment de la négociation sur le plafond de la dette, Janet Yellen elle-même avait prédit un cataclysme financier et économique majeur en cas de défaut sur la dette. Difficile de minimiser un risque après l’avoir amplifié médiatiquement pour mettre la pression sur les négociateurs…

Fitch note que le problème sera encore évoqué dans le futur. Pour Peter Vanden Houte, ce problème est moins prégnant qu’il n’y paraît. “La note de Fitch évoque une série de problèmes à venir, dont l’accroissement de la dette lié aux coûts croissants de la gestion du vieillissement de la population. Mais ce qui semble clair aujourd’hui, c’est que l’administration Biden a mis en place une série de mesures au travers de l’Inflation Reduction Act, qui portent déjà leurs effets positifs sur la croissance. Alors, oui, le déficit budgétaire est de 6 % du PIB, et oui, la dette dépasse 100 % du PIB, mais l’économie américaine attire à nouveau des investisseurs, et promet de la croissance”.