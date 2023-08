Le football belge en pleine ascension : la Belgique dans le top 10 pour la valeur marchande de ses joueurs (INFOGRAPHIE)

Le sort de certains joueurs belges doit également encore être décidé cet été, comme celui de Charles De Ketelaere, actuellement à l’AC Milan et dont les dernières rumeurs l’enverraient vers un autre club italien, Atalanta. Le jeune Diable Rouge Jérémy Doku pourrait aussi annoncer un départ vers Manchester City, le club champion d’Europe et d’Angleterre. Il rejoindrait alors son compatriote Kevin De Bruyne.

On l’aura compris, le mercato n’est pas encore fini et réserve très certainement de nouvelles surprises pour les prochaines semaines. Mais avant la fin de celui-ci, une tendance est déjà en train de se dessiner : la valeur marchande des joueurs belges est sur une pente ascendante. C’est du moins ce que révèle la dernière étude de la société de paris en ligne Premier Bet, qui a analysé la valeur de plus de 42 000 joueurs via le site référence dans le domaine Transfermarkt.

L’Angleterre au sommet, la Belgique dans le top 10

Grâce aux données récoltées, l’enquête a permis de dresser un classement des pays avec la meilleure moyenne en termes de valeurs marchandes de ses joueurs. Et c’est l’Angleterre qui domine le classement, avec une valeur moyenne de 8,5 millions d’euros. Un résultat qui ne surprendra pas les amateurs du ballon rond, qui ont pu voir la montée en flèche des deux jeunes stars montantes Bukayo Saka (Arsenal) et Jude Bellingham (fraîchement transféré au Real Madrid), dont le montant de transfert est estimé à 120 millions d’euros chacun.

L’Angleterre est suivi par la France, dont la moyenne est de 7,8 millions par joueur. L’Hexagone possède de nombreux joueurs évoluant dans les grands stades d’Europe, et la présence de Kylian Mbappé parmi eux a très certainement augmenté la moyenne puisque le jeune français est estimé à 180 millions. À noter que l’autre joueur le plus cher du monde, Erling Haaland, dont la valeur est équivalente à son homologue français, n’a pas permis à la Norvège d’intégrer le top 10 de ce classement, pour atteindre finalement la 14e place.

Pour compléter le podium, le Brésil suit de près la France, avec 7,3 millions d’euros. Une bonne moyenne, relevé par la nouvelle star du Real Madrid Vinicius Junior. Ce dernier étant estimé à 150 millions d’euros.

Qu’en est-il de la Belgique ? Le Plat Pays se porte plutôt bien dans la planète foot puisqu’elle se situe à la neuvième place du classement, avec une valeur 2,2 millions d’euros en moyenne. Il faut dire que la valeur marchande de nombreux joueurs a augmenté depuis la saison dernière, notamment au Club de Bruges et à l’Union Saint-Gilloise grâce à leurs belles prestations dans les différentes coupes européennes. Sans oublier les cadors parmi les Diables Rouges qui font augmenter la moyenne. Kevin De Bruyne (Manchester City) notamment, qui est le Belge le plus cher du marché, avec 70 millions d’euros, mais aussi Thibaut Courtois (Real Madrid) et Romelu Lukaku (Inter Milan), qui valent respectivement 45 et 40 millions d’euros. La nouvelle génération fait aussi les beaux jours du football belge, comme le jeune médian Amadou Onana (Everton), dont la valeur est également estimée à 45 millions.

Retrouvez les autres pays du classement via l’infographie ci-dessous.