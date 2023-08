Datadog, le spécialiste des services sur le cloud, a bien récupéré de la correction de 2022

Avec une progression du titre de plus de 50 % depuis le début de l’année, Datadog est la preuve qu’il est possible de trouver de la performance boursière en dehors des “Magnificent Seven” (Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, etc.) qui ont mené la danse ces derniers mois. Le groupe est spécialisé dans la surveillance des logiciels et infrastructures informatiques pour les entreprises, en vue de les aider dans leur transition vers le cloud, en limitant les risques liés à la cybersécurité ou en résolvant les problèmes dans les applications basées sur l’IA générative.