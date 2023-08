Revue Boursière : nuages noirs en vue sur les portefeuilles d’actions

La dette américaine coûtera plus cher à financer. La réaction des opérateurs a été des plus classiques et a créé un vaste mouvement de prises de bénéfices après deux semaines de hausse quasi ininterrompue. Mais ce mouvement qui a conduit des gestionnaires à éviter le risque et à rechercher la stabilité, a pesé sur les actions et relancé les achats d’obligations d’État américaines… ce qui en a fait reculer les rendements. Après un bref flottement, les taux sont toutefois repartis à la hausse, ce qui, théoriquement, devrait peser sur le comportement des places boursières.

Amazon et Apple au rendez-vous

Théoriquement, parce que les opérateurs surveillaient aussi les résultats d’au moins deux poids lourds des places new-yorkaises cette semaine, Amazon et Apple. Ces chiffres sont tombés jeudi soir, avec une excellente nouvelle pour Amazon, portée par le retour des acheteurs sur le marché américain, des ventes en hausse de 11 % sur le trimestre écoulé, et un bénéfice par action passant de 0,35 dollar à 0,65 dollar. À l’ouverture, vendredi, l’action bondissait de pratiquement 10 %.

Pour Apple qui avait prévenu d’un nouveau tassement de ses ventes, la surprise était bonne aussi, avec une hausse de la marge brute et une progression bien supérieure aux prévisions du bénéfice. Mais le marché a été effrayé comme c’est souvent le cas au moment des publications de résultats du groupe, et l’action a été mise sous pression sur la semaine, effaçant au passage une bonne centaine de milliards de capitalisation boursière.

Cette déception n’a pas été la seule sur la semaine, puisque des résultats moins bons qu’espéré ont pesé sur Paypal (-15,4 %), GoodYear (-18 %) sur la poursuite des pertes trimestrielles, Expedia (-19,5 %), SolarEdge (-21,4 %), GeneracHoldings (-27,9 %) ou encore DXCTechnology (-30,9 %). Pour l’heure, sur 418 résultats trimestriels d’entreprises du S&P500 déjà publiés, 330 sont meilleurs que prévu (79,7 %) et 64 moins bons que prévu (15,5 %). Enfin, 20 résultats ont été conformes aux prévisions (4,8 %). Ce qui reste un score tout à fait réconfortant.

La chimie ralentit

Chez nous, les gestionnaires ont eu à digérer les résultats semestriels de Solvay (-6 %), marqués par un tassement des ventes en volume partiellement compensé par les hausses de prix. Le bénéfice courant progresse toutefois, ainsi que le net grimpe de 5,6 % à 886 millions d’euros. La partie chimie ressent visiblement le début de ralentissement économique organisé par la Banque centrale européenne en vue de contrer l’inflation. C’est aussi ce contexte qui a fait reculer l’action du Néerlandais DSM (-14 %) à Amsterdam.

À Bruxelles, le marché a salué les beaux résultats d’Euronav au deuxième trimestre et la perspective d’un rehaussement du dividende, par une vague d’achats qui a fait bondir le titre de 14 %. Mais c’est l’outsider liégeois Mithra qui a le plus surpris avec un rebond de 88 % sur la semaine, suite aux dernières nouvelles positives liées au travail de son nouveau patron, David H. Solomon. Le marché spécule sur ses futurs succès.