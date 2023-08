Mise à jour des tarifs des fournisseurs d'énergie : faut-il opter pour un contrat fixe ? Voici les points à prendre en compte

Les prix restent malgré tout assez élevés par rapport à la période d’avant-crise énergétique. Selon l’organisation, le consommateur paye deux à trois fois plus cher pour un contrat fixe que durant le premier semestre 2021. Mais le retour au calme sur le marché de l’énergie pourrait être bénéfique, à condition de bien s’informer sur les formules proposées.

Attention aux conditions

L’organisation de consommateurs s’est penchée sur les offres des sept fournisseurs d’énergie, mises à jour ce mardi 1er août. Et un premier constat s’est rapidement dessiné : pour bien choisir, il faut avoir une attention particulière sur les prix, mais aussi sur la durée et sur les conditions du contrat. L’exemple avec TotalEnergies, dont les frais de raccordement sont fixés à 165 euros par an. “Si vous êtes client pendant moins d’un an, vous devrez vous acquitter du montant dans sa totalité quoi qu’il arrive. Ce n’est qu’à partir de la deuxième année que les frais sont calculés au prorata de la durée réelle, une tendance que l’on observe malheureusement chez de plus en plus de fournisseurs”, constate l’expert de chez Test-Achats.

La localisation a aussi une influence sur les tarifs. Selon la région où l’on se trouve, la différence entre le tarif le plus cher et celui plus modeste peut varier. En Wallonie et en Flandre par exemple, la différence sera de 100 euros pour l’électricité et de 250 euros pour le gaz. À Bruxelles, l’écart n’est que de 50 euros pour l’électricité.

Une question de préférence

Si l’on peut voir que les prix de l’énergie, bien qu’encore élevés par rapport à 2021, sont dans une tendance baissière, la différence entre un contrat fixe et un contrat variable est encore relativement importante. En effet, selon Testachats, un ménage moyen devrait payer 400 euros en plus s’il souhaite prendre un contrat fixe. Quel avantage donc à souscrire à ce type de formule ? “Tout dépend de vos préférences et de votre profil. Si vous souhaitez le contrat le plus avantageux et le moins cher, alors ce sera un contrat variable. Vous souhaitez avoir l’esprit tranquille durant la période hivernale ? Alors c’est le bon moment de passer à un contrat fixe”, explique Jordi Van Paemel.

Il est également intéressant de réfléchir au moyen terme. Les pronostics montrent que la hausse de la demande durant l’automne devrait déclencher également une hausse des prix. Sans compter une forte consommation générale suite à une vague de froid qui entraînerait des problèmes d’approvisionnement. Opter pour un contrat fixe pourrait donc permettre aux clients de profiter de l’hiver l’esprit tranquille.