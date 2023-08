Un nouveau bon d'État à 1 an va être émis en septembre

Via les établissements placeurs, la période de souscription se déroulera du jeudi 24 août 2023 au vendredi 1er septembre 2023 inclus. La souscription par l'intermédiaire du Grand Livre (Bons d'État on-line sur www.bonsdetat.be) est possible du jeudi 24 août 2023 au jeudi 31 août 2023 (l'Agence doit recevoir les fonds au plus tard le 1er septembre 2023).